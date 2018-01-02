《王者荣耀》新增惩罚条件：只打野不参团、乱出装备可能会被封号

IT之家1月2日消息 今天中午，腾讯游戏安全中心官方账号发布声明称，他们发现部分召唤师恶意挂机、恶意送人头、恶意只打野不参团、代练、故意掉分等严重影响游戏环境的行为，这严重的影响了游戏的公平性。经过分析和讨论，他们将对于凡是在游戏中出现恶意送人头、恶意挂机、恶意只打野不参团、恶意投降、恶意乱出装备（如出6双鞋）、代练、故意掉分等方式影响游戏公平性的行为以及通过公共频道/私聊等方式进行广告、诈骗、代练、陪练等宣传及角色昵称涉嫌恶意广告、诈骗等；公然利用段位榜单进行非法宣传的召唤师进行专项打击。并且会视这部分召唤师影响的程度，处以禁言、禁止上榜、禁止PVP、封号等惩罚。

以下为声明全文：

亲爱的召唤师：

王者荣耀官方一直致力于维护游戏公平性、保证良好绿色的游戏体验！无论是聊天环境、对局环境，还是匹配规则，我们都一直在做优化，目的就是希望给所有召唤师一个公平竞技的平台，都能在游戏中遇到旗鼓相当的竞技对手，能够享受每一场正常的比赛。我们希望每一场游戏，无论是高段位的大神，还是低段位的萌新，都能匹配到实力相同的队友或者对手，来一场酣畅淋漓的真正竞技！

一直以来，王者荣耀在众多召唤师的热情鼓舞下前进、不断成长和发展。大部分召唤师也一直以来保持着竞技体育精神，遵守游戏规则，在游戏中获得良好的体验。

但我们发现部分召唤师恶意挂机、恶意送人头、恶意只打野不参团、代练、故意掉分等严重影响游戏环境的行为，这严重的影响了游戏的公平性。经过分析和讨论，我们对于凡是在游戏中出现恶意送人头、恶意挂机、恶意只打野不参团、恶意投降、恶意乱出装备（如出6双鞋）、代练、故意掉分等方式影响游戏公平性的行为以及通过公共频道/私聊等方式进行广告、诈骗、代练、陪练等宣传及角色昵称涉嫌恶意广告、诈骗等；公然利用段位榜单进行非法宣传的召唤师进行专项打击。我们将这部分召唤师视其影响的程度，将会处以禁言、禁止上榜、禁止PVP、封号等惩罚。

在运营过程中也将会继续强化对污染游戏环境的行为进行惩罚。近日即实现每日收集、每日查封等形式的打击游戏内影响公平性及体验行为的措施！

请各位召唤师坚持正直的游戏态度，认真地对待王者荣耀游戏中的每一场比赛，共同守护游戏环境。也欢迎其他召唤师使用举报系统，以及通过各个渠道反馈，参与到对抗恶意行为的斗争中，共同为维护良好的游戏环境不断努力！