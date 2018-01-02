微信小游戏，这8款也超好玩

昨天中午，微信在更新的6.6.1版本中开放了小程序中的游戏类目，名为小游戏。并在微信的启动页面重点推荐了一个名为「跳一跳」的小游戏。

目前，小游戏只能在6.6.1版微信进行游玩，iOS已经可以直接在App Store更新。

许多人都反应，「跳一跳」实在是太好玩了，一不小心就沉迷其中了。

实际上，除了「跳一跳」之外，微信小游戏在这次更新中推出了许多个小游戏。知晓程序（微信号zxcx0101）为你精选以下8款你绝对不能错过的小游戏，一起来看看吧！

竞技/射击：欢乐坦克大战

还记得儿时小霸王学习机上的《坦克大战》吗？现在，在微信小游戏里就能玩到了。

《欢乐坦克大战》是一款多人竞技射击游戏，玩家开设房间后，就能通过微信分享到群邀请好友加入战局，最多支持6人同场竞技。

与当年经典一样，《欢乐坦克大战》同样以俯视角第三人称射击的方式呈现。虚拟摇杆加虚拟按键的操作形式很容易上手，玩家只要操控自己的坦克，在120秒内把敌方基地拆掉，或在时限内比敌方击杀更多，就能获胜。

在经典《坦克大战》的玩法基础上，本作设计进行了一定改动，让可玩性更强。比如原版随便连射的炮弹，在本作加入了冷却时间；又比如回血、特殊炮弹、加速、隐形等道具，让战场复杂度、紧张感远胜原版。

作为一款极易上手又带点情怀的竞技游戏，《欢乐坦克大战》想必很快就会成为你各种微信群里最常见的其中一款游戏。

进入方法：在微信「发现」-「搜一搜」中，搜索「欢乐坦克大战」就可以玩到啦。

益智类：大家来找茬腾讯版

如果你以为这只是风靡一时的「大家来找茬」简单的复制版，那你可就错了。

在「大家来找茬腾讯版」小游戏中，加入了丰富的好友社交玩法，你可以选择「好友对战」，直接将小游戏发给你的微信好友，无需下载安装，只要轻轻点击挑战，马上就可以快速开启一场对战。

当然，如果你担心朋友久久不能回应你，也可以选择「随机匹配」，随时开启一场比拼。

除此之外，你还可以点击「我做你找」来自制「找茬」图片。也可以选择「找茬大闯关」模式，享受一路通关到底的畅快。而「每日挑战」则会每天提供不一样的图片，365天不重样。

怎么样，「大家来找茬腾讯版」小游戏丰富的功能是不是让你有种完全不比App差的感觉呢？现在就赶紧打开来体验一下吧！👇

进入方法：在微信「发现」-「搜一搜」中，搜索「大家来找茬」就可以玩到啦。

休闲类：拳皇命运KO不服

这款游戏名字里有「拳皇」两个字，但跟格斗没有太大关系，而是一款单人「打地鼠」游戏。

在主界面将游戏分享到微信群，即可开启一局游戏。分享并非为了对战，只是为了获取群内成员的头像。

六个「地鼠洞」会不断冒出群成员的头像，对其点击就能得分。而在群成员头像中，偶尔会夹杂着《拳皇》系列角色，一旦点错他们就会马上game over。

游戏还算比较有趣，但看到结束界面的预约按钮你就懂了：本作更重要的职责是，为腾讯自家的手游《拳皇命运》预热。

进入方法：在微信「发现」-「搜一搜」中，搜索「拳皇命运KO不服」就可以玩到啦。

音乐类：悦动音符

继「节奏大师」后，你终于可以在微信里，重新找回好友被自己的音游成绩支配的快感了。在首批发布的小游戏中，就有一款名为「悦动音符」的音乐节奏游戏。

这款游戏玩法其实很简单，根据背景音乐点击屏幕，控制小球在线条左右移动，准确击中「音符」、避开「尖刺」就可以获得高分。

在「悦动音符」中，每收集一个音符，玩家都会获得系统评分，分别为「完美」、「良好」和「漏击」，连续击中音符还会有连击加成。最终，系统将会为你进行评分，并按表现，给予最多3颗星的评价。

「悦动音符」一共有5个音乐章节。从第二章节开始，每个章节都会要求满足「星星数」才能解锁。此外，你也可以像「跳一跳」一样，邀请好友围观你的游戏过程。

音游狗们，是时候展示你们真正的技术了！

进入方法：在微信「发现」-「搜一搜」中，搜索「悦动音符」就可以玩到啦。

休闲类：星途

休闲手游中有一个细分品类，被称为「虐心类」，特征是易上手难精通，比如几年前火遍全球的Flappy Bird。这款《星途》，其实就属于这一类。

游戏玩法很简单，火箭会自动在星球轨道上穿梭，玩家点击屏幕就能让火箭切换轨道。能否让火箭在收集宝石的同时不被撞毁，就看你的操作了。

一分钟内就能发生数次屡战屡败，让各种抖M玩家欲罢不能。

进入方法：在微信「发现」-「搜一搜」中，搜索「星途WeGoing」就可以玩到啦。

塔防：保卫萝卜

当年风靡一时的「保卫萝卜」，现在也来到了小游戏平台啦！

在小游戏中，它的正式名称叫做「保卫萝卜迅玩版」，呃，也算是很「顾名思义」，「迅速就能玩到的版本」。

这款小游戏与「保卫萝卜」原生游戏的玩法是完全一致的。玩家需要在道路上部署不同种类的「炮台」，阻止「怪物」啃食萝卜。

除了以闯关为主的「冒险模式」，这款小游戏还将引入了「挑战模式」。在这种模式中，怪物会在循环的道路上不断前进，玩家需要挑战在最短时间内，将这些怪物全部消灭，用时越短越好。

进入方法：在微信「发现」-「搜一搜」中，搜索「保卫萝卜迅玩版」就可以玩到啦。

益智：爱消除乐园

嗯，你没看错，确实是「天天爱消除」的小游戏复刻版本。

这个经典的三消游戏，玩法相比大家都应该很清楚了：只需移动萌萌的小动物，将它们连成一排三个相同动物，就可以将它们消除掉啦。

与App有所差异的是，它支持「群排行榜」功能。将游戏分享给好友，「爱消除乐园」小游戏就可以给每个微信群建立不同的排行榜。

现在，快把这款小游戏发到群里，让大家一起比拼谁能获得更高分吧！

进入方法：在微信「发现」-「搜一搜」中，搜索「爱消除乐园」就可以玩到啦。

棋牌类：广东麻将

棋牌类游戏游戏，可谓说是微信刚刚发布的小游戏中非常占比最高的一类了：一共有5个。而在这5个棋牌类游戏中，麻将就占了3个，真不愧是国粹。

知晓程序实测了其中的一款「广东麻将」小游戏，打开游戏界面，感觉和App不相上下：有金币、宝石系统，也有丰富的麻将玩法，同时，你还可以选择和好友约牌，或者选择其中一个玩法快速开局。

在打牌的过程中，游戏的动画效果也非常流程，体验完全不输App。想和好友久违地搓一局麻将？用小游戏就能轻松搞掂。

进入方法：在微信「发现」-「搜一搜」中，搜索「广东麻将」就可以玩到啦。