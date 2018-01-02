任天堂复兴背后：不只有塞尔达，还有独立游戏

经过两年的摸爬滚打，任天堂终于意识到设想中的Wii U用户恐怕根本不存在了，在2016年底任天堂拿出了Nintendo Switch，这之前的几年里它的代号都叫做NX，但直到任天堂真正拉开幕布后，人们才惊讶的发现，这竟然是一台前所未有的混合主机！有趣的演示充分调动了玩家们的胃口，玩家们急切想知道关于switch的一切，人们真的会带着switch去参加派对吗？或者你真的会在去公园遛狗的时候也带着switch吗？

随着2017年3月switch正式上市，全世界的零售商都在疯狂囤货就可以知道，switch胜利了，人们很乐意带着switch去参加派对，并和朋友们来一局《马里奥赛车8》，或者在飞机上打开switch玩一会儿《上古卷轴5》，同switch最初的宣传片中的画面一模一样。

从Wii U的惨败中重新出发

事实上，2017年任天堂做的所有事情都是为了让人们重拾对自己的信心，并扭转Wii U时代的许多错误。

日本游戏巨头们已经再也做不出任何一款真正的3A游戏了？好吧，《塞尔达传说：荒野之息》狠狠打了一些人的脸，并成功的帮助switch在早期确立了卓越的成绩，感谢《荒野之息》为这个系列赋予了前所未有的自由玩法，同时还最大限度的满足了玩家的期待，保持了系列一贯的魅力、乐趣与精致。

然而《荒野之息》之后，玩家们就只能苦等《超级马里奥：奥德赛》到10月份吗？并非如此，任天堂成功确保了每个月都会有许多游戏登陆switch，从惊艳的《马里奥+疯兔》《Arms》到《马里奥赛车8》《喷射战士2》。噢，对了，还有一些有点过时的3A级作品，比如《上古卷轴5》和《黑色洛城》。当然，《奥德赛》的到来仍然意义重大，靠着一顶帽子就轻而易举的让系列走向了新的巅峰。

毫无疑问，在2017年里任天堂的第一方游戏表现优秀，尤其是《荒野之息》，几乎夺得了所有游戏盛会中的所有奖项。但是，不要忽略一点，独立游戏才是让switch的前进动力始终保持充沛的关键！想想Wii U吧，那上面并不缺优秀的任天堂第一方游戏，但除此之外简直就是游戏的荒漠。而如今的switch已经成了那些优秀、新颖的独立游戏展示自己的最好的舞台。《煮糊了》《星露谷物语》《战斗厨师旅团》等许多独立游戏都已经登录了switch，而switch才8个月大。

任天堂，你变了

任天堂在2017年的转变是显而易见的，必须要有充足的游戏来保证switch对用户有足够的粘性。《荒野之息》和《奥德赛》或许给了玩家们足够的理由购买switch，但是当对于两部神作的狂热过去之后，必须有游戏，比如独立游戏来保持这份热情。

同时任天堂也让它的用户们清楚了一件事，如今市面上所有优秀的独立游戏几乎都可以在switch上玩到，不用有任何担心。如今很多人甚至叫任天堂（Nintendo）为Nindies（Nintendo+indie），以吐槽当下任天堂对独立游戏十分高涨的热情……任天堂正试图把更多的独立游戏人绑在自己的战舰上，而越来越多的独立开发者也意识到了这一点。

“独立游戏最近受到了任天堂方面越来越多的重视。”《高尔夫故事》的制作人说道，“任天堂在直面会等各种宣传活动中，总会拿出很多时间来展示独立游戏，搞很隆重的发布，以求让更多用户了解这些作品，这对独立游戏而言真的太棒了。”

当任天堂第一次让switch亮相时，手柄看起来很奇怪，Joy-con这个名字听起来就像性爱玩具，许多玩家（包括我自己）都在怀疑到底有什么游戏能用到那些稀奇古怪的功能。但是对于独立游戏人来说，switch的很多设计简直就是为他们量身定做的。因此，在switch上市之初，eshop中就放出了许多switch独占的独立游戏。从《Tumbleseed》到《剪剪世界》，都很充分的运用到了switch在操控上的特性。实际上，在switch上玩《上古卷轴5》，如果用体感模式会让你真的有种在挥舞魔法球的感觉，这种代入感很赞。

“面对一个拥有很多特性且性能强悍的新系统，这对于我们来说是个不小的挑战，但正视这些挑战，就能获得很棒的回报。”Nicalis Inc的总裁这样说，该厂商已经把《以撒的结合》《终结将至》《洞窟物语》等许多独立游戏带到了switch上，“围绕switch平台有很多先进的技术，而且它们都不是华而不实的小把戏。HD画面，触屏支持，体感操作，HD震动…所有这些特性都可以使游戏变得更有趣，而能把所有这些特性全部集合在一台便携主机上，这简直难以置信。”

“任天堂非常好的去考虑玩家们玩游戏的方式，并为不同的游戏环境都做出了相应的设计。”《马里奥+疯兔》的制作人Xavier补充说，“我认为switch是第一款真正努力去适应玩家不同用户场景的主机，这真的是令人印象深刻的成就。”

“我认为，任天堂很好的实现了自己的承诺，让游戏主机的设计继续前进。”Nosebleed Interactive的总裁如是说，他们刚刚把《Vostok Inc.》这款独立游戏带到了switch上。

对独立游戏人来说，新颖的设计就像新鲜的空气

任天堂一直是掌机界的王者，PSV早已经失败了，其实哪怕从最源头的，1989年的GB开始，甚至更早的Game Watch开始说，任天堂在掌机领域都始终保持着霸主地位。但是让人眼前一亮的Switch是一台混合主机，玩家既可以在公车上拿着玩，也可以回到家后插在Dock上，用大屏幕来玩，这对于开发者而言是十分有趣的新特性。

“任天堂再次证明了自己不只是主机制造者，而是主机市场的颠覆者。”《马兔》制作人Xavier说，“switch证明了游戏主机在理念上还有创新的空间，并为主机世界拓展了新的视野。”

刚刚把《Yoku’s Island Express》带到switch上的Jens Andersson表示，“switch在便携模式下的表现很稳定，同时插在Dock上，在电视上的表现仍然很惊人。”

“这台小巧的机器背后真是蕴藏着巨大的能量，能把《Vostok Inc.》移植上去真是太令人高兴了，在电视模式下，我们可以轻松的实现60fps和1080p分辨率，在掌机模式下则能保证60fps和720p分辨率，实现这一切并不需要做太多额外的工作，过程很简单。”Nosebleed Interactive的总裁说“switch简直就是一个小怪兽~”

第三方厂商和广大独立开发者之所以对switch表现的如此积极，主要原因还是任天堂自己的态度发生了改变。曾经的Wii U对开发者而言简直是一片迷宫般的森林，开发环境恶劣，而3DS的性能又实在太弱了，很多游戏都不可能登陆。Switch这次提供了一个性能强劲的平台，更重要的是，开发者可以很轻松的在上面开发游戏。

最后，再来看看Switch的未来

一想到switch还不到一岁，就让我感觉难以置信，要知道switch上聚集的第三方游戏和独立游戏的数量已经超过了Wii U过去五年的积累！而所有人，包括广大开发者都明白，这仅仅是switch旅程的开始而已。

“硬件的性能我们已经摸透了，未来我们可以很轻松的移植更多有趣的游戏到switch上。”Nicalis Inc的总裁说，“诸如‘这种游戏不可能在switch上运行！’或者‘这种类型的游戏，在switch上是没有用户的！’等等这类抱怨，我已经很少能听到了，如今switch所覆盖的市场非常广泛。”

当然，2018年里任天堂绝不会悠然的坐在自己的战舰上，等着独立游戏来开疆扩土。随着《精灵宝可梦》《耀西》《星之卡比》《银河战士4》等作品登陆switch，它的未来会更为耀眼。