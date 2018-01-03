《跳一跳》彩蛋怎么“生”出来的？开发爸爸说欢迎大家来猜

没有复杂的玩法和华丽的特效，但这款微信官方出品的《跳一跳》小游戏还是成了新晋“网红”。微信推出游戏小程序的布局、意义之类的，已经有很多分析和解读的文章了，不过普通用户或许对游戏中的“彩蛋”更感兴趣，比如为什么有的盒子可以加分，音乐盒的唱片封面有什么特殊含义等。为此，我们找到了《跳一跳》开发团队，希望能了解游戏背后的故事。

（图片来自：微信派）

《跳一跳》游戏上线后，网上也出现了不少攻略，最常见的就是游戏人物跳到污水井盖、音乐盒、便利店、魔方这几个盒子上，稍作停留，可以获得不同程度的加分。那么这样的彩蛋设计又是出于什么样的原因？开发团队并没有具体解释，只是表示彩蛋是为了“增加趣味性，给大家提供不一样的小惊喜。”至于分数不同，是因为“不同的彩蛋有不同的呈现方式，因此所加分数上也有所差异。”

（图片来自：微信派）

比起需要一番探寻才能发现的彩蛋，游戏中各式各样的盒子，尤其是一些打上特殊标记的盒子更容易引起玩家好奇心。比如存在感很强的“徐记士多”，根据微信的官方公众号“微信派”的介绍，这其实是开在小游戏团队里的简易零食柜，老板就是《跳一跳》的设计师。棕色木盒上的“433”则象征着微信上线433天注册用户数过亿。

这样看来，音乐盒、污水井盖或许也有特殊的意义，尤其是音乐盒上这张印有“Beki‧O17”字样的封面，看起来并不简单。但小游戏团队表示这些元素都是“熟悉的配方”，“源于大家的生活，是小时候和现在生活中一些常见的事物。”仅此而已。

至于“Beki‧O17”、以及快递盒上的“LRQ”等符号的含义，以及跳上去会有灯光效果却并不能加分的粉色盒子，小游戏团队神秘地表示“欢迎大家猜想”。

盒子本身的“广告牌”属性也引发了外界对于《跳一跳》商业化的猜想，但小游戏团队向爱范儿表示游戏才刚上线，且Android版还在灰度测试中，暂无商业计划。

对于不少用户反馈的玩久了出现卡顿的现象，开发团队解释说可能与用户的设备和网络状况有关，他们也在持续优化中。

除此之外，我们还问了几个问题，得到的回复比较官方，如下：

Q：有用户吐槽说一些受力面积很小的盒子，比如药盒，跳上去的难度很高，为什么就没有加分？

A：很多游戏都会有一些难度比较高的关卡设置，跳一跳也是同样的，通过关卡的设置，用户可以获得一定的成就感和满足感，也吸引大家不断的去挑战尝试。

Q：用户是怎么发现这些彩蛋的呢？

A：跳一跳上线时，我们就提过希望帮助大家“停下来，放松一下”。这款游戏在需要用户高度专注的同时，也需要一定的耐心，用户在体验的过程中，会慢慢地发现更多有趣的彩蛋。当然，微信官方的帐号“微信派”也对彩蛋有一些提示，外部也有很多用户和媒体针对彩蛋有些详细的“攻略”。

Q：防沉迷是多久会提醒一次？一次只休息5秒好像也不是很多？

A：防沉迷是想让大家玩太久了之后有时间休息一下。