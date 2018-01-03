游戏成瘾是精神病？ESA谴责世界卫生组织不负责任

娱乐软件协会近日发表声明，谴责世界卫生组织宣布“游戏成瘾属于精神障碍，将列入精神病范畴”的行为不负责任。

ESA认为自己是美国电子游戏行业的代表，其中的许多主要成员都认为将游戏成瘾纳入精神疾病的范畴并不是正确的做法，而是一种“轻率的、忽略真正真正精神健康问题”的行为。

ESA在一份声明中表示：“就像狂热的体育爱好者和所有形式的娱乐消费者一样，玩家们都充满激情，他们享受自己游戏的时间。四十多年来，有超过20亿的玩家都在享受电子游戏带来的快乐。”

“世界卫生组织知道，常识和客观的研究都能证明电子游戏是不会让人上瘾的，官方如果把这个标签贴在游戏身上，反而会忽略藏着这些表象背后的真正心理健康问题，如抑郁症和社交焦虑症，这些才是值得医学界关注的东西，我们强烈建议世界卫生组织改变自己的提议。”

此前，由世界卫生组织（WHO）指导、来自全球十余个国家专家参会的国际疾病分类精神与行为障碍诊断指南现场研究协调会上，游戏障碍（即通常所说的游戏成瘾）首次在全球范围内被列入国际疾病分类（ICD）精神与行为障碍章节。这意味着，在今年年中将发布的ICD-11中，游戏障碍将与合成毒品、酒精、烟草、咖啡因、非法药物等列入物质使用及成瘾行为障碍。