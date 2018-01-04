《俄罗斯方块》主播意外破世界纪录，经观众提醒才知道

虽然很神奇，但有的时候，成功真的会在你的默默努力下悄然而至。最近国外一位专攻《俄罗斯方块》的游戏主播Jonas Neubauer，在像往常一样悠闲直播玩《俄罗斯方块》的过程中，意外打破了“最速达到30万分”的世界记录。关键是他自己一开始还不知道，直到后面观众提醒才发觉自己“不小心”打破了世界记录。

《俄罗斯方块》主播意外破世界记录：

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当时，Jonas Neubauer在挑战“最速刷百行”的世界记录，一开始玩得还蛮顺利，直到后面一个小失误才让挑战不得不宣告失败。然而过程中他忽略了自己在两分钟内就达到了30万分，而这一成绩已经打破了之前的世界记录。他看了一眼分数也只是随口说了一句：“这次30万分达成还蛮快的”。

（玩的时候还没意识到自己破了世界记录）

然后他看直播间评论时意识到不对劲的地方，因为观众们开始刷屏讨论他打破了世界记录，这时他才恍然大悟，原来自己已经打破了“最速达到30万分”的《俄罗斯方块》世界记录。突然的惊喜令他非常高兴，虽然他是凭自己实力达成的，但感觉就像天上掉了个宝。

不过事情还没完，在第二天Jonas Neubauer也成功打破了“最速刷百行”的世界记录。不得不佩服这位高玩。