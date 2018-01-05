蓝洞CEO称希望吃鸡更加大众化，《绝地求生》或拍电影

全球销量超过2700万，每日200万以上在线玩家人数的“吃鸡”《绝地求生：大逃杀》是一个游戏业爆红的奇迹。有了杰出的成就和人气之后，自然会想着如何拓展到下一步。虽然一直以来把游戏改编成电影都不是个好主意，但对于PUBG公司的CEO来说这不是问题，他希望吃鸡能成为一个“更加大众化的媒体”。

最近在接受Inven Global的采访时，Chang Ham Kim希望吃鸡的影响力和人气能上升到游戏之外的领域。他说：“我希望PUBG能成为一个基于游戏，并且更大众化的媒体系列，我们希望在电子竞技、电影、广播剧、卡通片、动画等各个领域都掺一脚。虽然PUBG目前还没有介入游戏之外的领域，但在2017的Gamescom上已经成功举办过电竞比赛了。”

实际上PUBG的人气和潜力已经引起不少其他行业的人们的关注，Kim说好莱坞和Netflix其实已经联系过他们了。另外游戏登陆Xbox One Preview项目之后，已在两天内卖出百万份。他们还计划让游戏登陆全平台。

早在2000年日本就推出了基于1999年小说改编的电影《大逃杀》，甚至在2000-2005年还推出了漫画。而最初从Mod诞生并延伸成为一个独立的吃鸡游戏，也是基于这个灵感和模式。另外还有很多玩家们创作出来的吃鸡小电影，如果你喜欢这个游戏的话，那么现在再去看一遍2000年版的《大逃杀》也是十分不错的享受。

现在蓝洞手里有了好牌和好资本，接下来就看他们怎么搞了。