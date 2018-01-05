良心！AMD更新内测版显卡驱动，解决此前DX9游戏崩溃问题（附下载）

IT之家1月5日消息，前段时间AMD放出了年前的最强驱动“肾上腺素”，该版驱动大幅，带来了海量的新功能，同时还提升了部分游戏的性能。但是好景不长，很多玩家开始发现一些经典的游戏不再被支持，进入时显示“exception in exception handler”。

这批游戏包括：《红色警戒3》、《红色警戒3：起义时刻》、《命令与征服3：泰伯利亚之战》、《命令与征服3：凯恩之怒》、《命令与征服4：泰伯利亚的黄昏》、《巫师增强版》，这让很多老玩家很苦恼，不得不将驱动滚回之前的版本。

此前有报道回应AMD表示“不可能浪费宝贵的工程师资源去修复，而问题很可能是这些游戏过时的API导致的。”不过该说法迅速得到了澄清，AMD软件和用户体验总监在推特上表示AMD已经在验证和检测BUG，并会尽快对所有受波及的老游戏予以修复。

现在告诉大家一个好消息：AMD更新了18.1.1内测版的显卡驱动，经过测试该版本解决了17.12版显卡驱动导致DirectX 9游戏出现崩溃的情况。

不过需要注意的是该驱动是Alpha版不是Beta版，因此可能还会存在一些未知的问题，如果一些着急玩老游戏的玩家还是可以拿来尝试一下的。

下载地址：点此连接