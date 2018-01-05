《绝地求生》Steam老玩家可免费登陆国服，无门槛回归

《绝地求生》国服通过客服回答了一些玩家们关心的问题，比如Steam老玩家最在意的回归问题。官方表示1月5日早上6：00之前在steam《绝地求生》创建角色的玩家，可绑定QQ号和steam账号，登记老兵身份，享受回归服务，老兵可无门槛免费登录国服。

老兵回归活动介绍说明

Q:成功绑定账号后，什么时候可以登录国服？

A：在国服不限号开启后，所有老兵即可无门槛登录国服。您也可以通过官方放号活动报名参与技术测试，抢先体验。

Q:怎么才能获得技术测试资格？

A：我们将从不限号预约的用户中，抽取玩家参与到技术测试，完成绑定的老兵将有更高几率获得资格。点击前往预约页面

此外，官方社区内也会进行测试资格的发放。

Q:我有多个steam账号，都能绑定吗？

A：可以，但是每个steam账号仅可与一个QQ号绑定，如果您有其他的steam账号，可以使用其他QQ号与之绑定。

Q:我绑错了steam账号，是否可以改绑？

A：可以，您可以通过页面上下载的绑定器进行解绑后重新绑定，需要注意的是，绑定后24小时内不能解绑。

Q：回归国服后，我的steam《绝地求生》账号是否会被删除？

A：不会，您的steam账号不会受到任何影响，战绩不会同步也不会更新到国服。

Q:绑定账号是否有时间限制？

A：没有，您随时都可以在本页面进行绑定操作，3.31号截止之前随时都可以绑定。

Q：绑定成功后，steam版游戏被封停还能否使用QQ号游戏？

A：不能。

Q：国服外挂打击是怎么处理的？对于开挂的主播会如何处理？如果是被盗导致账号使用外挂是否可以解除处罚？

A：国服坚决抵制外挂，一经发现决不姑息，主播也是玩家，没有特权，官方一视同仁；关于盗号问题，再次提醒广大玩家保护好自己的账号，通过绑定手机、密保等提升安全等级。

Q:由于完成绑定的老兵将有更高几率获得技术测试资格，老兵提高的几率有多大，是否会设置资格数量上限，数量上限是多少？

A：官方将招募广大热爱《绝地求生》玩家优先获得技术测试资格，协助我们发现问题，确保在正式开启时提供更加优质的游戏体验，由于是技术测试会设置人数限制，老兵填写问卷提升概率，具体资格以官方发布的信息为准。

Q:我的steam账号密码忘记了怎么办？

A：您可通过steam发布的官方渠道进行找回可以点击这里进入。