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《塞尔达传说：荒野之息》中文版开启预购

2018-1-6 8:57:20来源：游民星空作者：TOMO责编：仲平评论：

早先香港任天堂已经确认《塞尔达传说：荒野之息》中文版将于2月1日发售，今日任天堂台湾官网上更新了中文版《塞尔达传说：荒野之息》开启预售的消息，港任网站上暂未发布预售的通知。

任天堂台湾官网公布了中文版《塞尔达传说：荒野之息》可预定的店铺列表，早期购入特典为中文版的冒险指南和地图一份。

从早先港任公布的消息来看，2月1日发售的中文版《塞尔达传说：荒野之息》支持繁体中文和简体中文，已经购买了其他版本的玩家可以通过更新获得中文语言支持。

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关键词：塞尔达传说

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