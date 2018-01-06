《塞尔达传说：荒野之息》中文版开启预购

早先香港任天堂已经确认《塞尔达传说：荒野之息》中文版将于2月1日发售，今日任天堂台湾官网上更新了中文版《塞尔达传说：荒野之息》开启预售的消息，港任网站上暂未发布预售的通知。

任天堂台湾官网公布了中文版《塞尔达传说：荒野之息》可预定的店铺列表，早期购入特典为中文版的冒险指南和地图一份。

从早先港任公布的消息来看，2月1日发售的中文版《塞尔达传说：荒野之息》支持繁体中文和简体中文，已经购买了其他版本的玩家可以通过更新获得中文语言支持。