《绝地求生》正版手游首测在即：仅安卓，无需激活码

天美工作室打造的《绝地求生》正版手游《绝地求生：全军出击》终于要迎来测试了，目前官网预约人数已经超过1400万。

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《绝地求生：全军出击》即将于近日开启先锋测试，官方将从已经预约不删档测试的用户中随机抽取一定数量的幸运玩家开通本次先锋测试资格，需要注意的是先锋测试仅在安卓端开放。

本次的《绝地求生；全军出击》先锋测试无需激活码，官方将直接为被抽中的玩家开通账号测试资格，希望各玩家谨防被骗。