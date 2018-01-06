《绝地求生》IGN终评9.5分：紧张刺激，回味无穷

“大逃杀”的玩法令《绝地求生》获得了史无前例的成功，尽管这种玩法并非其所首创，但是在长达9个月的早期测试过程中，《绝地求生》的确形成了自己特殊的风格。100名玩家降落在一张宽广的地图上，用尽一切能够找到的武器，在一个不断压缩的力场中相互厮杀，至死方休。

《绝地求生》采用了简单粗暴的大逃杀式死亡竞赛规则，但得益于其迅速便捷的动作系统，哪怕是最为核心的生存游戏玩家也得绷紧神经、心跳不已。《绝地求生》带来了紧张刺激、毫无尿点的游戏体验，令人血脉喷张。而每场比赛的过程都是不可预知的，绝无两场较量会有雷同之处。

总论：

由《武装突袭》和《DayZ》等前辈们处兴起的拟真军事（military-sim）玩法，如今也被《绝地求生》传承了下来，又经由制作人之手加热到了最为令人兴奋的程度，再经过提纯，萃取出了紧凑易上手的玩法，每一回合都是纯粹、绝不BB、胜者为王的体验。尽管每场游戏的开局都一模一样，但它的确能让我感觉每一盘都是新鲜、刺激的冒险，每一轮游戏都能让我在事后还回味上好几个小时。

评分：9.5 分令人惊奇

作为一款射击游戏，《绝地求生》在有趣又惊心动魄的战斗方面出力颇多，同时也勉力创造了一种高明又细致入微的生存游戏体验。