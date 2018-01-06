任天堂Switch日本地区销量已超过Wii U

IT之家1月6日消息 根据《Fami通》最新的消息，任天堂Switch在日本地区大受欢迎，目前Switch总销量已经超过了Wii U在日本地区发售的所有销量。

《Fami通》称，2017年任天堂Switch在日本卖出了3407158份，而Wii U从正式发售到现在一共卖出了3301555份。此外NS在圣诞期间卖出了有115255台，而Wii U仅为69台。

随着《Fami通》正式宣布了这个消息，Switch也算是接过了Wii U的接力棒。