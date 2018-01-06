内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >游戏之家>游戏快报

任天堂Switch日本地区销量已超过Wii U

2018-1-6 16:42:31来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家1月6日消息 根据《Fami通》最新的消息，任天堂Switch在日本地区大受欢迎，目前Switch总销量已经超过了Wii U在日本地区发售的所有销量。

《Fami通》称，2017年任天堂Switch在日本卖出了3407158份，而Wii U从正式发售到现在一共卖出了3301555份。此外NS在圣诞期间卖出了有115255台，而Wii U仅为69台。

随着《Fami通》正式宣布了这个消息，Switch也算是接过了Wii U的接力棒。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：SwitchWii U

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10