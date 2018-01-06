《蜘蛛侠》PS4新作内部偷跑，制作人：超好玩

漫威与《瑞奇与叮当》厂商联合打造的PS4独占大作《蜘蛛侠》，自公布以来已经有些时日了，经历了多个展会与演示后，官方终于宣布“大功告成”，游戏可以玩了，最近还在制作团队内部“偷跑”，员工这两天不用上班，可以尽情玩这款他们制作的游戏，下面就是官方Twitter发布的“偷跑”图。

根据大量员工的Twitter情报，这周末团队放了两天假，所有人都可以游玩这款游戏，他们表示游戏超好玩，简直爽翻了。这不仅是为了放松娱乐，也是为了测试游戏，因为游戏已经进入到了“里程碑”阶段，即最终版之前的阶段，游戏已经基本完成，接下来就是除错Bug的阶段。

《瑞奇与叮当》之后，团队迎来第一个原创PS4画质大作

漫威作为这部游戏的合作开发商，诸如“复联塔”、“复联大厅”、“X战警大厅”、“巴克斯特大楼”这些显著彩蛋型建筑理应会加入到地图当中。而且除了黑人蜘蛛侠“迈尔斯”、“梅姨”、彼得帕克女友“玛丽简”，之前预告片还出现了“奇异博士”的圣所，反派“惊悚”，看来客串角色非常多。

“蜘蛛侠”大战“金并”

开发商表示该作虽然是沙盒游戏，不过蜘蛛侠的全部超能力开场就能用，包括近战、蛛网飞行、环境互动与环境击杀、道具装备，其中蛛网飞行除了作为移动机制外还可以躲避攻击、环境互动可以借助环境物体攻击、道具装备则包括小虫的各种黑科技，比如蛛网炸弹。

中国反派“底片先生”大战“蜘蛛侠”

另外玩家可以操作彼得帕克，游戏当中23岁的他已经干了蜘蛛侠这个行当8年，玩家可以与玛丽简、迈尔斯莫瑞斯共同调查犯罪现场，或者日常与好友“哈里”游历城市，当然还包括梅姨，游戏当中梅姨是大反派“底片先生”李马丁公司的雇员，有些场景还可以控制玛丽简配合作战。

彼得帕克与玛丽简

《蜘蛛侠》PS4游戏主打彼得帕克平衡日常身份与蜘蛛侠身份，还是让“金并”作为城市的平衡者，毕竟“底片先生”无间道了“金并”。

“底片先生”李马丁

游戏艺术总监Jacinda Chew表示，游戏已经展开官宣制作，其中包括官方COSPLAY指导，游戏今年上半年即可发售，这也是吉田修平之前表示的，E3 2017展示的索尼独占游戏都预定今年上半年发售。