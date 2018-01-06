2017年哪个平台上好评独占游戏最多？PC

Metacritic近日发布了有关2017年的一些趣味盘点。根据该站2017年的统计结果显示，PC版上好游戏的数量比任何主机平台上的数量都要多。虽然只有三款游戏的分数达到90%以上，但PC版有40款独占游戏的评分超过了75%，这让PC玩家有了更多的选择余地。



如下表所示，PS4上有20款独占游戏评分超过75%，Xbox One只有1款独占游戏，Switch有13款独占游戏。这也就是说PC平台上在2017年“好”独占游戏的数量最多，从这方面来看是碾压主机平台的。这个数据确实可能出乎不少玩家的意料。

另外，2017年PC平台上绿色评分（61分以上）的跨平台游戏数量是最多的。Metacritic表示：

“优秀PC游戏的整体数量在过去一年里得到了增加：2017年绿色评分的游戏有205款，2016年是178款。这意味着去年的优秀PC游戏数量是从我们2009年做年终调查以来最多的。而没有一台主机能达到这个数量。”

详细排名的话，我们可以看到《神界：原罪2》是评分最高的PC游戏，紧随其后的是《大神：绝景版》、《猎天使魔女》、《孤单回声》和——有点出人意料的——《F1 2017》。排名第六的是《Rez无限》，然后是《艾迪芬奇的记忆》与《幽浮2：天选者之战》。第九和第十分别是《茶杯头》和《林中之夜》。