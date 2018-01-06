内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >游戏之家>游戏快报

2017年哪个平台上好评独占游戏最多？PC

2018-1-6 19:27:46来源：3DMgame作者：Light责编：白猫评论：

Metacritic近日发布了有关2017年的一些趣味盘点。根据该站2017年的统计结果显示，PC版上好游戏的数量比任何主机平台上的数量都要多。虽然只有三款游戏的分数达到90%以上，但PC版有40款独占游戏的评分超过了75%，这让PC玩家有了更多的选择余地。

如下表所示，PS4上有20款独占游戏评分超过75%，Xbox One只有1款独占游戏，Switch有13款独占游戏。这也就是说PC平台上在2017年“好”独占游戏的数量最多，从这方面来看是碾压主机平台的。这个数据确实可能出乎不少玩家的意料。

另外，2017年PC平台上绿色评分（61分以上）的跨平台游戏数量是最多的。Metacritic表示：

“优秀PC游戏的整体数量在过去一年里得到了增加：2017年绿色评分的游戏有205款，2016年是178款。这意味着去年的优秀PC游戏数量是从我们2009年做年终调查以来最多的。而没有一台主机能达到这个数量。”

详细排名的话，我们可以看到《神界：原罪2》是评分最高的PC游戏，紧随其后的是《大神：绝景版》、《猎天使魔女》、《孤单回声》和——有点出人意料的——《F1 2017》。排名第六的是《Rez无限》，然后是《艾迪芬奇的记忆》与《幽浮2：天选者之战》。第九和第十分别是《茶杯头》和《林中之夜》。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：PCPS4

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10