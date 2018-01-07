《星际公民》开发商回应Crytek起诉：没有违反协议

在2017年12月，《孤岛危机》的开发商Crytek起诉《星际公民》的开发商Cloud Imperium Games（CIG）违反了他们的合同，经过这段时间的等待，CIG终于回应了这起官司。目前，CIG已经分享了完整的许可协议并做出了回应。

让我们从头捋一下事情的经过，根据Crytek的诉讼，CIG当时只打算使用CryEngine引擎开发《星际公民》这一款游戏，而不是《星际公民》和《42中队》两款游戏。此外，Crytek表示自己以低于市场价格向CIG发放引擎换取在游戏中凸显Crytek的商标，但在《星际公民》换用亚马逊Lumberyard引擎之前，就撤去了其商标。

对于弃用CryEngine引擎而是用Lumberyard引擎，CIG表示，游戏授权协议上表明，他们被授予“专有使用CryEngine和专门在游戏中嵌入CryEngine引擎的权利。”这基本上意味着他们只是被授予“可以使用CryEngine”的权利，而不是“只能使用CryEngine”。因此，鉴于在《星际公民》和《42中队》没有使用CryEngine引擎，那么CIG也就没有义务在游戏中加入任何Crytek的标志。

对于此事，你怎么看？