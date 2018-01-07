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修复Intel CPU漏洞导致服务器爆卡，《堡垒之夜》中招

2018-1-7 16:15:25来源：游民星空作者：天增弟弟责编：骑士评论：

《堡垒之夜》的开发人员昨日表示，Epic Games试图保护其云服务器免受Meltdown CPU漏洞带来的困扰，可能会使一些玩家在接下来的一周内难以登录游戏。

Meltdown CPU漏洞于近日被曝光，以英特尔处理器为代表的现代CPU中，存在可以导致数据泄漏的大漏洞，会导致某些代码越过访问权限访问任意内存地址，直击敏感数据。

Epic Games正在修补《堡垒之夜》的云服务器，以避免他们在接下来的时间中陷入崩溃，不过这样做的结果就是在接下来的一周内，游戏将变得十分不稳定。Epic Games透露，一台云服务器的补丁会使《堡垒之夜》的后端服务之一的CPU使用率增加一倍以上。

“随着我们使用的云服务器的更新，《堡垒之夜》可能会在下周出现意想不到的问题，我们正在与我们的云服务提供商合作，以防止进一步可能发生的问题，并会尽我们所能来最快地缓解和解决游戏中出现的各种问题。”《堡垒之夜》官方Twitter回应玩家无法登录游戏的情况，“我们承认玩家目前无法登录《堡垒之夜》，并且遇到错误信息，针对这一点我们已经有团队在进行相关工作。”

不过，无法登录的问题并不会影响到每一位玩家，据某些国外网友反馈，他们还是可以无障碍登录游戏。

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关键词：堡垒之夜Intel漏洞

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