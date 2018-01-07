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《最后生还者2》或延续多人模式，末世求生抢地盘

2018-1-7 17:57:41来源：游民星空作者：小熊桑责编：骑士评论：

不久前的消息称，《最后生还者：第二章》（简称最后生还者2）的首款预告实际上是“大饼”，意味着这段场景不会出现在游戏中，令许多人略感失望，但好在游戏正在紧锣密鼓制作当中，顽皮狗正在用努力来让玩家保持期待。

看到这个艾莉了吗？这样的她可能不会出现在游戏中

最近，顽皮狗发布了一则招聘启示，表示想招一名“多人游戏设计师”，负责新作的多人模式和游戏机制内容。而且在职位需求一栏中顽皮狗还明确表示，设计师需要有玩过第三人称游戏的经验。

招聘广告

目前能确定的顽皮狗正在制作中的游戏，只有《最后生还者：第二章》，而且游戏的开发阶段并没有到后期，所以现在招多人模式设计师也为时不晚。

此外，《最后生还者》初代中就有多人模式提供给玩家游玩，玩家可扮演猎人和火萤两个阵营进行4V4团队作战，保留了故事模式中的基本玩法，同时也有生存元素的新玩法。《最后生还者》深受玩家群体的欢迎，很显然《最后生还者2》没有理由不延续多人模式的玩法，只不过顽皮狗至今都未透露有关多人模式的信息，我们只能从招聘广告中查询蛛丝马迹了。

《最后生还者》初代多人模式

《最后生还者：第二章》目前还未公布发售时间，不过外界推测很可能会在2019年早期推出。

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关键词：最后生还者2

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