辞旧迎新：盘点2018年最需更新的五大PS4固件功能

索尼并没有在2017年内对PS4进行太大规模的固件更新，因为他们并没有太多需要更新的东西。我们终于迎来了外接硬盘支持，几乎已经别无他求。另外PS4也重新调整了家长控制功能，对于一些家庭来说很有意义。除此以外PS4的系统固件已经没有什么缺憾了。所以我们绞尽脑汁，整理了为数不多的五个值得增加的PS4系统固件功能，希望能在2018年期间加入PS4。

1.修改PSN用户名

索尼曾经表示过将会开放PSN改名功能，虽然去年年末的PSX体验会上并没有对此许下承诺，但这始终都是PSN用户呼声最高的功能，希望能在2018年真正实现。

2.向下兼容PS1

毫无疑问索尼对PS4的游戏阵容非常用心，我们看到了大量原创新作、正统续作和经典重制，比如《旺达与巨像》《古惑狼》等等，但是如果能让玩家直接玩到PS1和PS2上的老游戏，会是怎样一副景象呢?从技术的角度来讲，单纯地模拟就足以运行老游戏了，成本肯定远远小于复刻重制，所以我们很期待看到PS4向下兼容PS1的功能。在国外媒体的一次调查中显示，在本次提出的五项功能中，向下兼容功能是玩家呼声最高的一项。

3.数据说话

索尼经常会给玩家发电子邮件，通知玩家那些游戏最热门，累计游戏时间最长等等。那么为什么不让这些数据直接显示在每个PS4玩家的屏幕上呢?而且不光是玩家群体的大数据，也可以让PS4固件显示玩家自己的游戏数据，哪款游戏玩的时间最长，平均每次游玩的时间，或者本月获得的奖杯数量等动态数据。

4.固定/置顶

我们知道，PS4目前的桌面排列方式是把最近启动的游戏或应用排在最前。那么为什么不可以向聊天窗口一样允许玩家把自己最爱的一款游戏或者应用固定在首位?虽然这个功能很小，但是必定很实用。每一次细节的小改动，都是向完美的进一步靠近。

5.总体优化

PS4已经是一款中年大叔主机了，速度已经不像它刚问世的时候那么快了。随着主机功能的扩展和游戏的开发，许多时候PS4的载入速度都尽显疲态。所以最后我们希望索尼能在2018年发布的固件更新中考虑对固件整体进行优化，让游戏体验更加流畅，尽量减少载入等待时间，让这位中年大叔不要衰老的太快。