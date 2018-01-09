2018年PC游戏业界预测：开箱还会有，大逃杀横行

2017年的PC游戏业界，高潮与低谷并存。

我们看到了很多诸如《茶杯头》这样的惊喜，但也有《星球大战：前线2》这样的惊吓。2017可以称得上是开箱微交易年。不过，新的一年到来了，不妨在年初无责任预测一下在这一年我们会看到什么，不会看到什么。

电竞占主导

电竞现在已经是一个不小的行业了。而且这个行业还只会变得更大，现在各个游戏项目都有资本参与，运作各类活动和赛事，增加曝光度和影响力。几年前是难以想象到电子竞技能够发展到今天这种程度的，受关注度已经快要跟一些大型体育项目并驾齐驱了。

像《英雄联盟》、《反恐精英：全球攻势》、《DOTA 2》和《守望先锋》这样的游戏，其奖金池、直播产品和受众群体都多到了令人咋舌的程度，未来这个行业还将进军电视荧幕。

在英国，游戏零售店GAME已经在寻求一种新的体验店形式，给顾客提供电竞相关的服务。不知道2018年我们还能看到怎样的变化。如果你有喜欢的电竞队伍，不妨从现在就开始关注他们在今年的赛事安排，提前做好准备为其加油鼓劲。

开箱只多不少

唉，EA。

不幸的是，虽然《星球大战：前线2》折戟沉沙，但这并不意味着以后发行商就不会在3A价格级别的游戏里植入微交易和开箱了。到时候，60美元只是你给3A级游戏所花费的最低投资。当然了，这些公司可能会找一些其它的方式来植入这些系统，显然EA这次在《星球大战》游戏上栽了跟头，但毕竟EA，作死永不停歇。

今年EA还有像《圣歌》这样的大作，玩家也得研究一下他们究竟打算怎么在这些游戏中植入微交易。身为玩家，还得跟发行商斗智斗勇，想想也是挺没劲的，这本来应该是手游和页游里的东西，结果现在3A级游戏里到处都是，但除非是植入微交易的厂商游戏都卖不出去，否则我们还得继续斗下去。

3A低迷，独立崛起

其实很多发行商在玩家群体中的口碑都不好。而很多独立游戏工作室（跟大公司没关系的那些）也因其游戏品质的提升而越来越受欢迎。比如《茶杯头》和《地狱之刃：塞娜的献祭》就是两款很棒的游戏，而且不依靠育碧和动视这样的大发行商支持。历史上还有很多让人津津乐道的独立游戏，比如《泰拉瑞亚》，人气在6年时间里也是经久不衰。

在2018年，我们会看到这些开发商不断地吸引更多玩家，特别是现在任天堂Switch开始把独立游戏开发商摆在了重要的位置上。而且独立游戏现在已经不全是那种像素小容量，也会有大制作出现。3A级游戏自然也会持续出品，但是在最佳游戏、销量排行和新装机玩家的心愿榜单中我们可能会越来越多地看到独立作品的出现。

《星际公民》还不会发售

这其实再明显不过了，但Chris Roberts的上亿大制作《星际公民》项目依然在制作之中。现在已经有一个可玩的alpha版了，玩家可以在里面买买船什么的，但距离这款游戏的正式版发售还不知道有几年。而且个人对《星际公民》和《42机队》还持观望态度，开发商最近又扯进了跟Crytek的官司中，不知对制作进度有何影响。

Chris Roberts和他的大型制作团队每周倒是坚持向玩家分享开发进展，这让玩家的等待不那么难熬。如果你是一个从没有听说过《星际公民》的玩家，不妨找几个视频看一看，搞不好会很感兴趣也说不定。

总之这款游戏在2018年应该是不会发售了，实际上，恐怕到2020年这款游戏也不会上市。但市面上类似的游戏还多着呢，玩个《精英：危险》之类的也不错。

处处都是大逃杀

《绝地求生：大逃杀》的Steam在线玩家各种破纪录。这款游戏流行的主要原因还是其游戏机制。市面上很少有其它游戏提供类似的体验，现在很多玩家都热衷于此：坐飞机跳伞参加百人混战，成为活到最后的那一个。其实在2017年我们已经看到不少尝试复制这种模式的游戏了，而在2018年这样的游戏只会更多。

市面上的开发商和发行商肯定不会坐视《绝地求生：大逃杀》一家独大。《堡垒之夜》已经发起了挑战，但正像我们刚才说的，2018年肯定还会有新的挑战者。目前《绝地求生：大逃杀》的开发商正在专注在Xbox平台上的发行，PC版也已经进入正式阶段，但这款游戏距离完美还很遥远，所以其它厂商似乎还有机会。

增强竞技体验虽然是《绝地求生：大逃杀》需要关注的要素之一，但优化无疑是最应该专注的方面。单就这款游戏来说，在2018年会有哪些改变，让我们拭目以待吧。