网易“吃鸡”之殇：徘徊在外挂与用户的边缘

很多年以后，可能丁磊依然会记得2017年的那个冬天，在那场著名的“吃鸡”大战中，《荒野行动》率先拿下了2000万DAU、一亿注册用户的亮眼成绩，于是12月17日，在网易游戏盛典上，他迫不及待的宣布：网易，已经吃鸡成功！

如果回溯2017，或许会更容易理解丁磊的心情。

对于“游戏热爱者”网易而言，2017是并不美好的一年，时间拨回到2月，当《阴阳师》最后一次交出iOS畅销榜榜首之后，再也无力反弹，就此一路坠落。最终，这款在几个月之前还一度被认为可以接过《梦幻西游》权杖的“网易复兴之作”，泯然众人，消失在玩家视线之内。而更糟糕的是，接下来的网易仿佛陷入了诅咒一般，连续推出的30多款新产品竟先后折戟，无一成功。

步履蹒跚之际，转折点意外的出现在2017年的9月，在和腾讯角逐《绝地求生》中国代理权失败后——由于腾讯不得不遵守《绝地求生》的若干版权规定，反而给了网易一个难得的时间窗——丁磊不再犹豫，以彻底的决心，不惜顶着“山寨“的帽子，凭借着快速推出的《荒野行动》、《终结者2》进军“吃鸡”手游市场。

事实证明，《绝地求生》积累的用户热度是惊人的，《荒野行动》仿佛冲进无人看守的金店，轻松迅捷地揽下2000万日活峰值的成绩，甚至刷新了网易所有游戏产品有史以来的最高记录。

已经压抑了10个月的丁磊，终于，笑了。

然而，就好像从珍珠港凯旋的山本五十六无法看到密苏里号上的投降仪式一样，网易丝毫没有意识到，《荒野行动》乃至整个“吃鸡”大战的结局都已经注定，因为就在2000万DAU的另外一面，一个可怕的阴影——游戏外挂——此时已经疯狂蔓延，尾大不掉了。

事实上，几乎所有从端游时代走来的中国游戏运营厂商，都对“外挂“并不陌生，网易的体会可能尤其深刻，因为网易的第一款代理产品《精灵》可以说就是被外挂活活毁掉的。当年，由于外挂横行，网易万般无奈之下，曾一夜之间对超过10万用户的账号进行了封禁或降至初始等级处理，但后来又不得不允许玩家通过写“悔过书”的形式重回游戏，一度震惊了整个游戏圈。

大约是《精灵》的外挂给的丁磊印象太过惨痛之故，网易就此走上彻底的自研之路，直到接手《魔兽世界》，再未尝试过任何代理游戏。

毫无疑问，自研相比代理的最突出的优势之一就是打击外挂的便利性，毕竟源代码掌握在自己手里，反应速度和力度都可以提升很多。因此，当后来《梦幻西游》出现大量“刷金币”类外挂、极大影响游戏经济系统平衡的时候，网易得以大刀阔斧地进行打击，不仅封禁了大批账号，甚至还联合警方抓捕了一系列外挂制作团队。而《梦幻西游》也就此一路辉煌，从端游到手游，成为网易游戏当仁不让的最大现金牛。

然而，这一次，当《荒野行动》再度“外挂泛滥”，同样是自研游戏，网易亮出的却是另一副面孔。

12月5日，网易高调宣布严厉打击外挂。而遗憾的是，这篇铿锵昂扬的公告，最终成为网易打击外挂行动唯一乃至全部的亮点。

在公告发布之后，事实上，网易几乎没有拿出任何一项关于打击外挂的实质性举措。针对外挂的举报机制，名存实亡，甚至官方网站“外挂举报帖”竟俨然变成了“外挂交流帖”，在论坛里被多数玩家共同举报的外挂，继续大行其道。

根据“举报信息”找到的各相关外挂网站，完全处于“正常运营“状态，连象征性的低调都没有，《荒野行动》和《终结者2》外挂依然在坚持不断更新——甚至连《荒野行动》1月4日凌晨的更新维护也没能耽误这些外挂的迭代。

在这样的背景下，《荒野行动》的外挂生态全面发展，欣欣向荣，穿墙挂、遁地挂、加速挂、飞天挂、蛇皮挂、锁血挂、透视挂、隐藏挂、载具飞天挂、巨人挂、无敌挂、吸星大法挂等12大类外挂条目林立，令人叹为观止。而如果搜索“荒野行动辅助”，竟然有高达805万多个结果，搜索“荒野行动外挂”有高达677万个结果！

曾经对外挂“零容忍”的网易为什么此次在《荒野行动》上如此暧昧纵容？也许可以从一系列运营举措和数据里找到答案。

12月21日，也就是丁磊宣布“吃鸡成功”后仅三天，《荒野行动》正式启动商业化进程，在游戏里推出皮肤、服装等商业付费点。

游戏终究是要收费的，这并不奇怪，但如果考虑到“吃鸡“作为一个移动游戏的全新品类，在收费机制上几无先例可循，网易的商业化就显得过于匆忙了。随后的事实很快证明，这次冒险并不成功，在开启商业化之后，尽管一度冲高到iOS畅销榜第3名，但此后数据便开始一路下滑，截至1月9日，仅为第30名。

（iOS平台收入趋势来源）

与此同时，用户数据层面，荒野行动也遭遇重挫，从iOS用户下载量来看，用户下滑的趋势不断加快。据了解，《荒野行动》因为新进不足、留存下降、活跃衰减，截至1月4日日活用户仅余1100万左右，较巅峰下滑40%以上。

（iOS平台日均下载量）

伴随着用户规模与收入的持续下滑，《荒野行动》的游戏生态也急剧恶化，而当我们再次回到搜索的时候，尴尬的数据出现了，如果搜索“荒野行动”，“外挂”和“辅助”的占比竟然已经占到了总量结果的80%以上。可以毫不夸张的说，“外挂“已经成为这个游戏的生态的重要组成部分，甚至主流了！

换句话说，如果网易现在下定决心彻底打击外挂，那么《荒野行动》的热度将大幅下降至目前的两成！对于《荒野行动》而言，这就意味着，这款游戏甚至可能无法熬到“吃鸡”品类商业化规则明朗的一天，也就无法对网易产生任何有规模的营收贡献！

没错，这就是真相，说到底，“鱼与熊掌不可兼得”的网易已经陷入了尴尬的悖论里，《荒野行动》不打击外挂，则是在根本上一直伤害着用户的利益和感情的“慢性死亡”；而打击外挂，大量非法用户被封停，萎缩成平庸之作，甚至是活跃用户持续断崖式下跌导致“猝死”。

昔日的网易，曾因《大话西游2》、《梦幻西游》等端游产品对外挂软件的“零容忍”态度而著称——甚至“按键精灵”一类的非外挂类模拟脚本软件都可能引发网易封停账号。然而到了今天，曾经连“按键精灵”都不放过的网易，对于自家“吃鸡”类游戏中的“外挂泛滥”现象如此纵容，不能不说，是近年来中国游戏圈最令人遗憾的现象之一。

而这种现象出现的内因，可能还要从数据中寻找——财报显示，从Q1开始，网易已经经历了连续两个季度的移动游戏营收大幅度下跌，跌幅高达24%！而这就是网易一切焦虑的根源。

但不管怎样急迫的收入期待，本次在外挂问题上，网易都输掉了最贵重的东西——对品质的追逐，对用户的尊重，和当年打磨《梦幻西游》时精雕细琢的初心！

很多年之后，相信丁磊和很多人都会记得2017的那个冬天，就在那个冬天，“游戏热爱者”网易被扯掉了最后一块遮羞布。

（截至发稿前，《荒野行动》ios免费总榜排名46位，畅销总榜排名30位）