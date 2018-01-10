《CS1.6》是一代经典，但你玩过2D版的吗？

《CS1.6》可以说是一代经典了，今天我就来给大家安利《CS1.6》——才怪，我来安利的是《CS2D》。《CS2D》就和它的名字一样，是2D版的CS，原来全3D的游戏变成了上帝视角，画面更加的卡通化，这让每一个警匪都有着看起来萌萌哒形象，同时还有极高的辨识度。

《CS2D》是一款10多年前的老游戏啦，只比《CS1.6》晚一年，是社区里一群大神搞出来的。从设定以及系统上完美还原了《CS1.6》。是的，在《CS1.6》中，各种枪支的数据和游戏模式都是尊重《CS1.6》中的设定。

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此外《CS2D》同样是一款开源的游戏，所以又有着许多新内容，比如RPG发射器、反坦克地雷、激光枪等各种趣味武器，在游戏中不仅能够突突突，还能够Bomb~Bomb~Bomb~

此外还有丧尸模式、死斗模式、建造模式等有趣的玩法。

那么有人可能要问了，原本3D视角变成了上帝视角，这不就成了开图了吗？针对这个问题，《CS2D》引入了Dota类游戏差不多的战争迷雾，只有身前的一定范围才有视野，成功解决了视野的问题。不过这让很多时候要么警匪擦肩而过，都跟瞎子一样，要么就死于来自黑暗深处的不明流弹。战斗起来少了几分紧张感，反而多了几分欢乐感。

《CS2D》在去年11月的时候重新上架了Steam商店，100%完全免费，而且大小只有46M！

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