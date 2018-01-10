内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >游戏之家>游戏快报

不跳票就不需要孙子烧了，今年值得期待的10款RPG

2018-1-10 22:28:47来源：游民星空作者：游民星空字幕组责编：守一评论：

之前我们为大家带来了今年值得期待的10款游戏，但是还有许多游戏都没有出现在其中，而RPG游戏又是大家关注的重点之一，而且计划在今年即将推出的作品中，也有多款屡次跳票，让大家等待多年的游戏。

那么这些游戏中，都有哪些是你最期待的呢？大家就和Gameranx一起来看看吧。中文字幕由游民星空字幕组提供。

今年值得期待的10款RPG：

IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看

由于在RPG，即角色扮演游戏中，大家能够在不同的世界背景设定下，体验到不同属性和能力的角色，所以这样的游戏一直以来就是玩家们中的热门。而正是由于在游戏中没有了诸多限制，许多玩家都能够体验到更加奇幻的经历，在今年发售的游戏中，《怪物猎人：世界》和《圣歌》就是其中的代表，这两款游戏也是许多玩家所有游戏中最期待的作品之一。

而曾经制作过《辐射：新维加斯》的黑曜石工作室也即将在今年推出《永恒之柱2：死亡之火》，游戏凭借着初代作品极佳的表现，此前在Kickstarter上众筹了超过3000万元，游戏也承诺将加入中文，也为大家享受这款美式传统RPG扫清了语言上的障碍。

当然了，还有一些游戏大家期待了多年，例如《莎木3》、《王国之心3》，两款游戏从传言开始至今都经历了超过10年，但是对于国内玩家来说，最难等的可能就要属《骑马与砍杀2：领主》了，虽然这款游戏年年都在放演示，但是年年都没有给出确切的发售日期。不过从去年E3上及我们参加试玩的演示来看，游戏在战斗系统上的完成度已经非常的高，画面和动作都在前作基础上有了很大的提升。而且《骑砍2》将设定在《战团》背景前200年，那时的帝国正好在衰落，各个诸侯国之间在崛起，游戏会如何在这个背景中做文章，做好“文戏”的方面，也很令人期待。

那么今年发售的游戏中，大家期待的RPG还有哪些呢？在评论中谈谈你的看法，和其他小伙伴们一起分享吧。

高清视频画面：

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：RPG游戏辐射骑马与砍杀2

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10