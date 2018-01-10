不跳票就不需要孙子烧了，今年值得期待的10款RPG

之前我们为大家带来了今年值得期待的10款游戏，但是还有许多游戏都没有出现在其中，而RPG游戏又是大家关注的重点之一，而且计划在今年即将推出的作品中，也有多款屡次跳票，让大家等待多年的游戏。

那么这些游戏中，都有哪些是你最期待的呢？大家就和Gameranx一起来看看吧。中文字幕由游民星空字幕组提供。

今年值得期待的10款RPG：

（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

由于在RPG，即角色扮演游戏中，大家能够在不同的世界背景设定下，体验到不同属性和能力的角色，所以这样的游戏一直以来就是玩家们中的热门。而正是由于在游戏中没有了诸多限制，许多玩家都能够体验到更加奇幻的经历，在今年发售的游戏中，《怪物猎人：世界》和《圣歌》就是其中的代表，这两款游戏也是许多玩家所有游戏中最期待的作品之一。

而曾经制作过《辐射：新维加斯》的黑曜石工作室也即将在今年推出《永恒之柱2：死亡之火》，游戏凭借着初代作品极佳的表现，此前在Kickstarter上众筹了超过3000万元，游戏也承诺将加入中文，也为大家享受这款美式传统RPG扫清了语言上的障碍。

当然了，还有一些游戏大家期待了多年，例如《莎木3》、《王国之心3》，两款游戏从传言开始至今都经历了超过10年，但是对于国内玩家来说，最难等的可能就要属《骑马与砍杀2：领主》了，虽然这款游戏年年都在放演示，但是年年都没有给出确切的发售日期。不过从去年E3上及我们参加试玩的演示来看，游戏在战斗系统上的完成度已经非常的高，画面和动作都在前作基础上有了很大的提升。而且《骑砍2》将设定在《战团》背景前200年，那时的帝国正好在衰落，各个诸侯国之间在崛起，游戏会如何在这个背景中做文章，做好“文戏”的方面，也很令人期待。

那么今年发售的游戏中，大家期待的RPG还有哪些呢？在评论中谈谈你的看法，和其他小伙伴们一起分享吧。

高清视频画面：