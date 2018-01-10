《绝地求生》将迎更新：新箱子，回放中加入举报功能

《绝地求生》在今晚发布了正式版的下一个更新日志，该更新将于明日（1月11日）推出。

本次更新的重点是回放中加入举报功能，玩家可以在观看回放中更方便地举报作弊玩家。另一个重点是新增两款宝箱，一款免费，一款付费，并且公布了宝箱内物品掉落几率。

以下是更新日志：

世界

增加了沙漠地图（Miramar）地图中La Bendita周边的物体以提供更多掩体

游戏性

减少了跳伞降落过程中的可见距离以提供游戏早期阶段的服务器端及客户端的稳定性

物品

修改了能量饮料的图案

大厅

调整了四排队伍成员颜色（玩家1~4），以更好地分辨（黄色，橙色，蓝色，绿色）

调整了不同色盲模式下的队伍成员颜色，使其具有一致性

现在举报作弊玩家后，可进一步选择具体的作弊类型

现在可以选择多种类型，即使您什么都不选也可以提交

回放

开启玩家名单时（H键），现在可通过按下G键查看当前玩家武器

回放中加入了举报按钮

玩家列表开启时（TAB键）按下鼠标右键会弹出举报按钮

观看/跟随视角下，时间轴上会显示举报按钮（J键）

新增空投标志，会显示其状态

空投下落中或已被其他玩家开启会有不同的显示

调整录像查看机制，以下几种情况可以立刻查看录像：

单排模式

玩家赢得比赛后

全队成员被淘汰后

Bug修复

修复了玩家落地后间歇性瞬移的问题

修复了因崩溃而重连后角色动画异常的问题

修复了显示轰炸区后又立刻消失的问题

修复了沙漠地图（Miramar）中部分刷新的车辆卡在地形中无法移动的问题

修复了玩家偶尔无法穿过已开启的门的问题

修复了查看回放时地图上鼠标不显示的问题

修复了查看回放及Death Cam时准星跳动的问题

修复了葡萄牙语下下降速度显示错误的问题

新内容

新增两款宝箱（免费/付费）

付费宝箱开启所需的Early Bird钥匙可在Steam市场中购买获得

以下为宝箱的掉落几率

新收费/免费箱子有着40%的掉落几率，之前的箱子(Wanderer和Survivor)掉落几率为10%。

以下表格显示了新免费/付费箱子包含物品的掉落几率（显示至小数点后两位）