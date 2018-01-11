守望先锋联赛主席：韩国选手占比高有益于他国选手

本文是在《守望先锋》联赛开赛之前韩国媒体Inven对联赛主席Nate Nanzer的采访，在采访中可以得知联赛未来的一些信息，包括主客场制及选手国籍等。

《守望先锋》联赛在2016年的暴雪嘉年华就宣布了，那么你觉得你们的初始目标完成了多少？

我认为相比最初开始计划的时候我们实现了不少东西，不过和终极目标相比的话现在连1%都还没有完成吧（笑）。我们很期待能为《守望先锋》的粉丝们带来这样一场比赛。

在比赛开始之后，我们将迎来更多的目标，一切只为了让联赛更好。我相信联赛会更好，因为有100多人的团队正在为之努力。

未来的比赛将是主客场制的，你们是怎么想到这一点的？

主客场制的比赛最大的好处是当地的粉丝们能观看到线下的比赛，我们选择这样做也为了让全世界的粉丝都有机会参与其中。如果你关注体育比赛，那么你会发现体育的粉丝会去支持他们的队伍，然后比赛会带来新的粉丝，同时粉丝们还有消费的动机。我们认为《守望先锋》联赛也会这样。

很多体育组织的所有人都在尝试引入电子竞技，那么在这方面已经有标准的流程了吗？

我认为他们每一家都有多种计划，暴雪通过售卖比赛门票帮助战队获利，同时战队还能通过周边产品获利。另外，我认为战队还可以通过举行特别的活动获得收益。

第一赛季的比赛只在Burbank举行，主客场制是以后的事情，那么你认为什么时候各个队伍会在各自城市建立比赛场馆？

我们计划在所有队伍都准备好的时候推出主客场制。我认为现在还需要一点时间。

那么有没有可能主客场制在3年之内推出？

我会尽快促成此事，我希望是在3年内搞定。

现在有3支队伍完全由韩国队员组成，一些人感觉这不能代表当地城市，对此你们打算在未来改变吗？

我个人讨厌限制外国队员的加入，我不认为说一个队伍里有外国人就不能代表当地城市。我们打造的是顶级的《守望先锋》联赛，每个队伍应该考虑的是拥有杰出的队员，而不只局限于家乡。

韩国选手几乎制霸了OWL

如果你看足球联赛，英超的阿森纳一直有着引入法国球员的传统，这并没有影响阿森纳球迷们的支持，每个粉丝都会想要看优秀的选手打出精彩的比赛。目前《守望先锋》联赛拥有来自17个国家的113位选手，这很重要。

另外，韩国的电子竞技基础不错，选手们都拥有很强的意志和想赢的欲望。电子竞技最终是全球化的，其它国家的选手通过和韩国交手可以感受并同样拥有那种意志和求胜的决心，于是这样其它国家的选手也会得到提高。