《黑暗之魂：重制版》登陆任天堂Switch，5月25日发售

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在今天的任天堂直面会上，任天堂宣布《黑暗之魂：重制版》将正式登陆Switch平台，并还会新增其他更新。而从直面会上放出的预告片来看，《黑暗之魂：重制版》的画面会有一个大幅度的提升。《黑暗之魂：重制版》也将会在2018年5月25日正式发售。
《黑暗之魂：重制版》宣传片：
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此外，Switch版本的《黑暗之魂：重制版》的包装也以公布，依旧是我们熟悉的味道。
《黑暗之魂重制版》宣传片画面：
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