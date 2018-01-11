任天堂迷你直面会汇总：多款新作将在春季发售

正如传闻的那样，任天堂在1月11日晚如期举行了一次迷你直面会。在这场只有15分钟不到的直面会当中，共有13个游戏出现在当中，其中《黑暗之魂：重制版》的公布定是最吸引人的那个，下面让我们去看看还有哪些消息。

任天堂迷你面会视频：

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在发售日方面，以下几个作品确认了发售日。首先是《星之卡比》的最新作《星之卡比：新星同盟》的发售日确定为2018年3月16日。同样是Switch平台的《塞尔达无双海拉尔全明星》也将会在2018年3月22日发售，《塞尔达》系列的粉丝们可不能错过。《大金刚：热带寒流》也会在2018年5月3日发售。

而下面几部作品只是给出了预计的发售时间，《美妙世界-Final Remix-》将会登陆Switch平台，并预计于2018年发售。《马里奥网球Ace》的Switch版本预计会在2018年春季发售。《伊苏》系列最新作品《伊苏8》也将会登陆Switch，并预计于2018年夏季发售。《SNK女主角：TAG TEAM Frenzy》同样会在2018年夏季发售。

Switch平台的《精灵宝可拳DX》也会新增一个DLC，追加全新登场的宝可梦。《超级马里奥奥德赛》也会增加一个免费的更新，路易基将会登场，为马里奥提供补给。

此外，《马里奥与疯兔：王国之战》中还会增加一些全新角色。