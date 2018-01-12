《波斯王子》之父：正在积极筹划新作

曾几何时，《波斯王子》还是育碧的摇钱树，不仅出了好评如潮的三部曲，还拍摄了由《断背山》男星杰克吉伦哈尔主演的电影版，但是自从重启作之后，该系列就没了正统大作。有了新的摇钱树《刺客信条》系列（初代由波斯王子新作魔改打造），育碧难道忘了王子了吗？近日《波斯王子》之父回应：没有。

《波斯王子》系列缔造者Jordan Mechner近日通过Twitter公布了系列的最新动向，美国歌手约翰·传奇的妻子、名模克莉茜·泰根是个《波斯王子》资深粉丝，所以吸引到了不少游戏玩家以及育碧官方的青睐。

▲克莉茜·泰根是个资深游戏迷，最近喜欢上了Switch主机

近日其向Jordan Mechner询问“《波斯王子》系列还有新作吗？我好爱这个游戏”，Jordan Mechner说：“克莉茜，我知道还有很多人和你想法一样。我可以告诉你的是，我们正在筹划中！”

虽然Jordan Mechner只是简单回应《波斯王子》系列正在筹划新作，但这足以让粉丝提前开香槟了，只是不知道这香槟得喝到什么时候，育碧才会正式启动以及公布新作。

如果不算小游戏，上一款《波斯王子》正统大作还是2010出品的《波斯王子：遗忘之沙》，融合了初代的翻新元素以及电影版元素，该作评价十分糟糕，但却是这个系列画质最好的一部。育碧近年重启了《超越善恶》，昔日的摇钱树《波斯王子》该如何创新吸引铁粉和新粉才是最大难题。

▲《波斯王子：刺客》原画，《刺客信条》通过其魔改打造

同样的期待还包括《细胞分裂》系列，育碧之前表示，《细胞分裂7》会有的，只是希望育碧能够让系列粉丝玩家玩到满意的新作。