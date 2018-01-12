《绝地求生》国服预约人数破百万，海外回归玩家送66元WeGame代金券

今（12）日中午，《绝地求生》国服终于开启了预约，刚刚一下午的时间，预约人数就已经突破了百万，人气火爆。

WeGame官方也转发了《绝地求生》国服开启预约的微博，并且带来了另外一个好消息，将为海外回归玩家送出66元WeGame游戏代金券。

@WeGame：WeGame给海外归来玩家发红包啦，为欢迎大家的回归，蛋蛋君特意给每位玩家准备了一份礼物——总价值66元的WeGame游戏代金券，可用于购买WeGame全平台上的游戏。关于66元代金券发放和使用的详情也会在近期公布，敬请期待哦。

从官方这条微博和转发的内容来看，应该是仅有《绝地求生》的原Steam玩家可以获得这次的66元代金券，具体要求还要等Wegame的详细公告，总之，还没有预约绑定的玩家快去官网绑定吧~福利不要错过。

《绝地求生》老兵登机：

1.2018年1月12日凌晨00：00之前在steam《绝地求生》创建角色的玩家，可绑定QQ号和steam账号，登记老兵身份，享受回归服务

2.QQ和Steam账号一一对应绑定，多个steam账号需要分别绑定单独的QQ号

3.未来所有老兵可使用绑定的QQ号免费登陆国服。

4.国服坚持打击作弊行为和外挂，被封停的账号无法进行绑定

5.请认准官网地址pubg.qq.com，从官网页面下载绑定器，不要从其他途径获取，保护自身账号安全