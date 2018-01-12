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能让整栋房子变成“灯厂”？CES的10个游戏黑科技

2018-1-12 21:33:58来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

每年的消费者电子展上（CES），各路IT和手机科技公司都会带来一些让人眼前一亮的新产品，其中当然也少不了游戏科技相关的产品，不少科技既足够酷炫，还又相当实用，可能许多玩家看完之后都忍不住想要买一个吧。那么今年的CES上都有哪些游戏相关的科技产品呢？大家就和Gameranx一起来看看吧。

今年CES上的游戏黑科技：

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在每次展会上，雷蛇都会带来一些出乎大家意料的产品，去年他们推出的三联屏笔记本估计大家都还记忆尤新，今年的CES展上也是如此，他们先是带来了一款笔记本+手机合体的产品，玩家们可以把雷蛇的手机“嵌入”到这台笔记本上，将手机拓展为笔记本的同时，还可以用手机屏幕来充当触摸板。同时他们还带来了无线鼠标+鼠标垫组合，只不过鼠标里没有电池，不像其他的鼠标利用的是“无线充电”原理，这款鼠标是利用配套的鼠标垫直接为鼠标供电。当然了，雷蛇“灯厂”的名号也不是白来，他们宣布将与飞利浦Hue合作，推出一套可以通过雷蛇桌面应用来控制家中灯光设施的系统，不仅让你的电脑变成“幻彩”，还让你家里的灯一起“幻彩”起来。

而两家VR设备大厂Oculus和HTC也没闲着，分别推出了Oculus Go和HTC Vive Pro，其中Oculus Go是一款中端的设备，搭配了高通的骁龙821和1440p的屏幕，虽然对于一般的设备来说这个配置算是很不错了，但是VR的需求更大，因此也不清楚Oculus对于这款设备的准确定位。而HTC Vive Pro则是在前一代的基础上，将分辨率升级到了2880x1600，提升了78%的显示质量，改良了设备的整体设计，这下戴起来不再是前面重后面轻了，同时还升级了设备自带的耳机，可以为用户提供更加真实的存在感和更丰富的3D音效。当然了，色彩上Vive Pro也不再是初代那个大老黑的造型，而是变成了更为活泼的蓝色，只不过目前官方还没公布Vive Pro的价格。

除了这些硬件以外，CES上还有一些小工具，例如华硕就推出了一个可以利用光学折射来消除多联屏黑边的工具，效果也非常不错。那么在这次CES公布的消息中，大家最感兴趣的是哪个，又期待哪些产品的表现呢？在评论中谈谈你的看法，和其他小伙伴们一起讨论吧。

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关键词：CES 2018黑科技

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