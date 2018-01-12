索尼公布台北电玩展参展游戏阵容，主打PS4和PSVR

今天索尼亚洲公布了将于本月底举行的台版电玩展上，索尼参展的游戏阵容名单。如你所料本次索尼在台北电玩展上主打PS4和PS VR游戏，所以自然不会有PSV痕迹就是了（笑）。



参展游戏名单如下：

-底特律：成为人类（Detroit: Become Human）

- GT赛车（Gran Turismo Sport）

-旺达与巨像（Shadow of the Colossus）

- Bravo Team（VR游戏）

-病号（The Inpatient）

-怪物猎人世界（Monster Hunter World）

-生化危机7黄金版（Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition）

-街头霸王5：街机版（Street Fighter V: Arcade Edition）

- 最终幻想 纷争NT（Dissidia Final Fantasy NT）

- 圣剑传说2（Secret of Mana）

-极地战嚎5（Far Cry 5）

- Moss（VR游戏）

-真·三国无双8（Dynasty Warriors 9）

- 进击的巨人2（Attack on Titan 2）

-血之代码（Code Vein）

-刀剑神域：夺命凶弹（Sword Art Online: Fatal Bullet）

- 龙珠战士Z（Dragon Ball FighterZ）

-超级机器人大战X（Super Robot Wars X）

-皇牌空战7：未知天空（Ace Combat 7: Skies Unknown）

-潜龙谍影：生存（Metal Gear Survive）

- Zone of the Enders: The 2nd Runner M?RS（VR游戏）

-人中北斗（Hokuto Ga Gotoku）

-战场的女武神4（Valkyria Chronicles 4）

-闪乱神乐Burst Re:Newal（Senran Kagura Burst Re:Newal）

-地球防卫军5（Earth Defense Force 5）

-苍翼默示录Cross Tag Battle（BlazBlue Cross Tag Battle）

-重生：武士觉醒（Reborn: A Samurai Awakens，VR游戏）

-毁灭战士VFR（DOOM VFR，VR游戏）

-上古卷轴5：天际VR（The Elder Scrolls V: Skyrim VR，VR游戏）

- NBA 2K18

台北电玩展将在2018年1月26日至29日期间举办，拥有PlayStation Plus会员的玩家都可以在线上注册预定游戏试玩券。所有关注游戏是否会推出中文版的玩家们，可以关注一下，届时展会将在YouTube、Twitch和Camerabay上直播。