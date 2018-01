索尼公布台北电玩展参展游戏阵容，主打PS4和PSVR

今天索尼亚洲公布了将于本月底举行的台版电玩展上,索尼参展的游戏阵容名单。如你所料本次索尼在台北电玩展上主打PS4和PS VR游戏,所以自然不会有PSV痕迹就是了(笑)。



参展游戏名单如下:

-底特律:成为人类(Detroit: Become Human)

- GT赛车(Gran Turismo Sport)

-旺达与巨像(Shadow of the Colossus)

- Bravo Team(VR游戏)

-病号(The Inpatient)

-怪物猎人世界(Monster Hunter World)

-生化危机7黄金版(Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition)

-街头霸王5:街机版(Street Fighter V: Arcade Edition)

- 最终幻想 纷争NT(Dissidia Final Fantasy NT)

- 圣剑传说2(Secret of Mana)

-极地战嚎5(Far Cry 5)

- Moss(VR游戏)

-真·三国无双8(Dynasty Warriors 9)

- 进击的巨人2(Attack on Titan 2)

-血之代码(Code Vein)

-刀剑神域:夺命凶弹(Sword Art Online: Fatal Bullet)

- 龙珠战士Z(Dragon Ball FighterZ)

-超级机器人大战X(Super Robot Wars X)

-皇牌空战7:未知天空(Ace Combat 7: Skies Unknown)

-潜龙谍影:生存(Metal Gear Survive)

- Zone of the Enders: The 2nd Runner M?RS(VR游戏)

-人中北斗(Hokuto Ga Gotoku)

-战场的女武神4(Valkyria Chronicles 4)

-闪乱神乐Burst Re:Newal(Senran Kagura Burst Re:Newal)

-地球防卫军5(Earth Defense Force 5)

-苍翼默示录Cross Tag Battle(BlazBlue Cross Tag Battle)

-重生:武士觉醒(Reborn: A Samurai Awakens,VR游戏)

-毁灭战士VFR(DOOM VFR,VR游戏)

-上古卷轴5:天际VR(The Elder Scrolls V: Skyrim VR,VR游戏)

- NBA 2K18

台北电玩展将在2018年1月26日至29日期间举办,拥有PlayStation Plus会员的玩家都可以在线上注册预定游戏试玩券。所有关注游戏是否会推出中文版的玩家们,可以关注一下,届时展会将在YouTube、Twitch和Camerabay上直播。