粉丝晒《战神》奎爷手办：细节丝毫毕现

《战神》系列在玩家心中有着崇高的地位，而对抗命运极具反抗精神的奎爷更是受到一众玩家的顶礼膜拜。其中一位“信徒”就从亚马逊上订购了最新的《战神》奎爷手办，在网上晒出手办英姿的他也被圣莫妮卡工作室官方转发。

这位名叫David Simpson的玩家表示：“为NECA做出如此巧夺天工的手办致上敬意！无论是手办本身还是附带道具，其细节都令人惊叹。”

手办做工好，自身信仰鉴定，自然受到不少美誉。最新的《战神》游戏预计将会在今年年初发售，登陆PS4平台，敬请期待！