任天堂员工还曾绝食抗议公司决定？遭社长铁腕制裁

在21世纪的今天，如果能有机会去大名鼎鼎的任天堂公司工作，相信大多数人都会为此兴奋不已。不过如果把时光倒转到上世纪50年代，事情可能就要有所不同了。今天我们要讲的故事就发生在1955年，当时任天堂公司的员工们采取了非常极端的举动来表达自己的不满。

“任天堂骨牌公司”的老招牌

下方老照片拍摄于1955年5月25日，标语上写的是“绝食抗议中”，署名是“任天堂工会”。那时任天堂的主要业务还是生产花札牌，距离它发现游戏产业的商机、成为名动天下的大企业尚需几十年的时光。

1955年5月25日，任天堂员工进行绝食抗议，反对新社长搬迁工厂和裁员的决定。

根据Labor.or.jpg网站的记述，这是任天堂工会成员组织的抗议活动，意在反对一家工厂的关闭以及裁员。另一部名为《任天堂的历史：1889-1980》的书籍详细记载了此事：时任任天堂社长的山内溥在1950年推行了一系列的改革措施。他巩固了家族企业实体，并将产业搬到了一处集中的区域。为了购置更多土地，当时还未到而立之年的山内社长进行了贷款——这还是任天堂历史上第一笔贷款。

图为晚年时的山内溥

这些改革措施对于任天堂工会来说实在是太过剧烈了，他们认定山内溥太过年轻、经验不足。他们组织了抗议活动，部分人员甚至选择绝食抗议。

然而山内溥并没有选择妥协。根据《任天堂的历史》记载，山内给公司内闹得最凶的反对者发了离职通知，将他们扫地出门。不久之后，其他员工们也选择臣服于这位年轻社长的领导之下。

山内溥后来回忆说（记载于《任天堂的历史》一书中）：“我不能容忍有人仅凭血缘关系就能当个老板。更重要的是，我想要证明：敢低估我，他们真是大错特错了。”