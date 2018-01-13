《PUBG》官方回应锁国区要求：重申将设Ping值门槛

PUBG公司在1月10日发布了一则致歉声明，就12月时出现的BP币（《绝地求生》的游戏内货币）发放问题致歉，不过这则声明下方又一次遭到了国外玩家的刷屏，大量的玩家要求PUBG公司封锁中国区。

在公告中PUBG公司就《绝地求生》1.0版上线时出现的BP币未能正确发放的问题致歉，并表示玩家在2月9日之前都可以提出申诉，官方会就玩家遭遇的问题补偿BP币。

不过，在公告下方，大量的外国玩家却贴出了和话题完全无关的回复：他们要求PUBG对中国地区进行封锁。根据外媒PC Gamer统计，总计358页都是要求官方进行锁区的回复。

一位名为Spud的Steam用户在回复中写道：“没人TMD在意BP币的事，你能别提这个，去把那些挂逼们抓出来么。90%的场次我都死在挂逼手里，我不是因为输多了就来酸。看看我的回放，把挂逼揪出来，这个游戏都被毁了，别总想着赚钱，把游戏做好。”

布伦丹·格林今天也通过推特重申了12月时在开发者博客中提出过的意见，他表示官方正在努力打造一个能为所有玩家提供公平游戏体验的系统。而构造系统、无误之后再在服务器上启用都需要时间，所以还请玩家们多包涵。

布伦丹·格林此次提到的是12月时发布的开发者博文，在该博文中官方表示他们正在根据用户的网络状况来设置一个Ping值门槛，不过在所有地区实行这项措施之前，必须先进行调查以及测试。如果正式实行这项措施，Ping值高于该地区平均ping值的玩家以及远距离连入的玩家都将无法连接比赛。通过这项举措，只有Ping值在特定范围的玩家能够在同一个服务器内共同游戏，这也能带来更为稳定平和的环境。

在1月9日时也有众多国外玩家在社区刷屏要求官方封锁国区。实际上在去年12月游戏总监布伦丹·格林对此早有说法：“是的，大部分作弊者的确是来自中国，但这不代表所有中国玩家都是作弊者。仅仅因为一些坏蛋就ban掉整个国家，这个想法也太过激了。”

“他们爱这款游戏，我们为什么要限制他们在服务器上进行游戏呢？我实在不能理解一些人的看法。”格林如是说。