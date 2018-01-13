韩寒引发的热议：《王者荣耀》民间大神会被职业选手完虐？

昨日，韩寒一篇“我也曾对这种力量一无所知”的文章在网上引发热议。有关民间高手和职业选手水平究竟相差多少的话题，又再一次引起了网友们的广泛讨论。

也有一些玩家说，那在《王者荣耀》里，这样的差距又是多大呢？一款手游，是不是民间高手也可以秀职业选手了？这里，我们可以看一下《王者荣耀》的人气主播和民间高玩们，与职业玩家的几次有代表性的交锋史。

·知名主播排位中遭遇职业选手

其实很多一线主播已经谈不上是“业余玩家”了，因为直播《王者荣耀》是他们的职业。虽然说不上是职业选手，但“职业玩家”的称号还是非常恰当的。

在这其中，一些水平特别特出的主播，也往往会被粉丝们送上“国服第一XX”的称号，他们使用自己的标志性英雄，即便是荣耀王者几十星局，也可以强势carry。

不过，既然是荣耀几十星的局，免不了有时也会遇到一些职业选手，比如就在前两日，人送称号“国服第一阿轲”的主播“空伐”，在荣耀王者局中遇到了QGHappy的主力射手hurt，最终，hurt使用射手马可波罗强势主导局势，稳稳拿下对局。那场比赛，空伐的阿轲明显就不如平时那么秀了。

空伐遭遇Hurt

·知名主播与职业选手五排开黑互殴

平时主播单人遇到，可能吃点亏，那如果是主播五排与职业五排pk呢？

这里要说的是前职业选手、人气主播拖米，他时不时会带上几个职业选手五排开黑直播。毕竟是直播不是打比赛，而且为了直播效果，能秀就秀，也不太会完全以最谨慎的态度对待，所以五人即便是在荣耀高星局里有时也会骚扰连篇，不过一旦对手出言不逊，挑衅或是辱骂，那他们便会严肃起来，然后经常三下五除二的就牢牢掌控住局势，由此我们也可看出职业选手一旦完全认真起来，哪怕顶尖业余是什么国服第一XX，全省第一XX，也大概率抵挡不住他们。

前几个月在一次拖米拉职业选手的五排直播中，对面一众国服金牌玩家就体验到了什么叫“完败”。当看到对方中单是武则天后，拖米这边刚一开局就各种针对，尤其是高渐离四级之后只要看见对面中单露头，辅助的一个大招沉默，高渐离直接开大冲塔，各种强杀武则天，打的对面毫无还手之力，在游戏结算界面，我们可以看到对面中单是当时的辽宁省第一战力武则天，剩余队友有三个是拥有国服英雄称号的玩家。打完这场游戏后，这位武则天玩家还发了条微博：心态炸了，感觉自己被针对的有点惨！

就这样，原本一场高端对局，最后变成了职业高手完胜业余顶尖的又一案例。

拖米的高渐离各种强杀武则天

其实早先虎牙和斗鱼也都曾举办过平台主播和职业玩家的对抗赛，基本上都是职业队碾压式的胜利，虽然主播队也有获胜，不过更多的网友认为那是职业队在有意“放水”。

·LOL职业大神体验《王者荣耀》

再来看一个特殊的案例，《英雄联盟》职业选手Uzi。去年因为手部受伤，小狗曾随意玩了一阵子《王者荣耀》，结果，他以89%的胜率轻松打上王者20星。

知乎上曾有网友爆料说，自己有幸和Uzi匹配到一起，Uzi选择射手狄仁杰打野开局，当时大家在不知道狄仁杰玩家是Uzi的情况下，都在纳闷为何一个射手玩家要打野开局。结果这个狄仁杰到达四级有了大招之后就到处击杀对手，最终一个人与全场九个人拉开了近5000的经济差，实现完虐。当时知乎的评论区里还有一位玩家自称当时自己就在对面，被Uzi杀爆了之后，全队都在怀疑“狄仁杰开挂”。另有爆料说，Uzi在体验《王者荣耀》期间，还曾“吊打”过一些主播。

有爆料称，小狗Uzi（资料图）曾打到过“狄仁杰战力榜”上海第一名

·对于个别英雄的理解、单挑，顶尖主播/业余大神未必会输给职业选手

不过，实际上，有些主播在极个别英雄上的造诣其实是未必低于职业选手的，此前人气主播张大仙和职业选手梦泪曾上演过“露娜单挑”，最终张大仙胜出。这一场胜负并不代表张大仙的露娜强过梦泪，但也证明，人气主播在单个英雄上的造诣，未必就真的明显落后于职业选手。实际上，KPL也有主播转型职业选手的案例，JC战队的主力打野“纵情”就是代表。

露娜对决，张大仙击杀梦泪

反过来，一些职业选手的单排胜率还会低于主播。因为职业选手会下意识地根据比赛的要求，将不同位置、英雄该打的资源、团战定位予以严格分配，即便输出位的队友不靠谱，他也会让经济或者团战主动做牺牲。而主播则更多是经济资源全拿、必要时团战后手入场收割，实现最大化carry。比赛与排位差别很大，很多职业战队都会禁止队员在集中比赛期以单人排位作为训练方式，因为很多在路人局里常见的行为习惯，比如贪一个小兵经济再去支援，看到野怪想收就收等，在正式比赛中都可能会成为一个个致命的坏毛病。

代表王者荣耀最高水平的KPL联赛

总的来说，顶尖主播/业余大神，与职业选手们比起来，综合硬实力上还是有一定的差距。不过在个别英雄的造诣上就未必逊色。这款移动电竞项目的职业大神与业余高玩/职业主播的实力差别，虽然不及传统体育那么大，但也同样明显。