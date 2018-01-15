内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >游戏之家>游戏快报

《辐射4》中玩“掘地求升”？国外网友做到了，画面很喜感

2018-1-15 17:27:09来源：游民星空作者：天增弟弟责编：飞龙评论：

近日，国外网友MobinWasteland在Twitter上发布了几张十分有趣的图片，他将“掘地求升”《和班尼特福迪一起攻克难关》搬到了《辐射4》的场景之中，并把《辐射4》的男主角老冰棍变成了我们熟悉的大锤缸男，整个画面看上去十分喜感。

《辐射4》最大的乐趣之一便在于探索，但若通过“抡大锤”的方式来在这个危机起伏的废土世界中漫步，不知道又将会是何种感受，试想一下，当你一通操作，历尽千辛万苦，然后发现自己只往前挪动了一小步...

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：掘地求升辐射4

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10