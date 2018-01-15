《辐射4》中玩“掘地求升”？国外网友做到了，画面很喜感

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近日，国外网友MobinWasteland在Twitter上发布了几张十分有趣的图片，他将“掘地求升”《和班尼特福迪一起攻克难关》搬到了《辐射4》的场景之中，并把《辐射4》的男主角老冰棍变成了我们熟悉的大锤缸男，整个画面看上去十分喜感。
《辐射4》最大的乐趣之一便在于探索，但若通过“抡大锤”的方式来在这个危机起伏的废土世界中漫步，不知道又将会是何种感受，试想一下，当你一通操作，历尽千辛万苦，然后发现自己只往前挪动了一小步...
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