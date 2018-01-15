你了解PSVR吗？6款作品让你对它改观

PSVR作为一个游戏硬件，其发展规律和其他游戏主机其实非常相似，大量优秀的软件才是其生存的根本。特别是虚拟现实这么一个全新的概念，起初的路完全是没有参照的探索过程，只有在经验慢慢积累之后，优秀的作品才会逐渐丰富，PS VR的魅力也就会逐渐体现。

或许之前你体验过一些低端的VR产品，或者即便是高端产品，但你可能并没有试玩过真正的优秀游戏，于是你对VR这个概念有些失望。固然，现在所有的高端VR产品在性能上还有很大的提升空间，但就目前已有的一些优秀作品来说，已经足够让你对游戏改观了。以下我们精选出6款PS VR游戏，它们各自代表了不同的极致体验，相信当你玩过这些作品之后，一定会对虚拟现实有正确客观的认识。

《生化危机7》

PS VR亮点体现：画面精致、环绕立体声、沉浸式恐怖体验

《生化危机》可是赫赫有名的恐怖游戏鼻祖，《生化危机7》的第一人称外加支持PS VR的游戏设定可谓是整个系列最为大刀阔斧的改革，并且事实证明，本作也是整个系列中最恐怖的作品。相信很多人的胆子非常大，哪怕半夜一个人看恐怖片也会打瞌睡，但是当你戴上PS VR之后，当你进入游戏中的那个黑暗的房间，一切都不一样了……传统的恐怖电影和游戏都是有距离的，你并没有“真实地”进入那个惊悚的环境，而当你的周遭彻底改变，声音也从四面八方而来，你是否还能那么淡定？本作可以说是为恐怖游戏进行了重新的定义，让你成为恐怖游戏的主角，而不再是旁观者。希望你在玩过这款游戏后不会对自己的胆量产生怀疑。

《上古卷轴5：天际VR》

PS VR亮点体现：宏大的游戏世界、自由度极高、极其耐玩的内容

《上古卷轴5》是当今美式角色扮演类游戏中的佼佼者，其最大的特点就是高自由度，自己在游戏中可以做的事情非常多。人们在玩这个游戏时经常会梦想自己也能够进入这样一个奇幻的魔法世界，直到2017年末，这个梦想终于实现了。双手持握MOVE控制器后，战斗都需要你亲力亲为，你会真的感觉到累，这样的真实体验你以前能想象吗？360度的景观和音效打造出的逼真体验会让你身临其境，以往匆匆走过的场景，如今会让你驻足欣赏。在游戏中，你真的扮演了一次自己，感觉一切行动都要亲力亲为，进入游戏的世界是很多玩家儿时的梦，谁也没想到它的实现其实并没有让我们等太久，PS VR就是进入游戏世界的大门。

《毁灭战士VFR》

PS VR亮点体现：刺激火爆的游戏内容，画面精良

提到“DOOM”，很多喜欢第一人称射击游戏的老玩家都印象深刻，系列的特点就是火爆刺激。所有敌人都是强壮的怪物，而你手中的武器也五花八门、威力惊人，游戏的过程简单直接，就是硬碰硬地较量。《毁灭战士VFR（DOOM VFR）》将系列的暴力美学提升到了新的高度，所有的战斗就在眼前发生，面对大量凶残的怪物，你根本没有害怕的时间，必须以最快的速度开枪，让敌人在眼前破碎飞溅！本作的节奏较快，但是通过定点位移的方式有效解决了眩晕的问题，并且让战斗也更加富有策略性。随着战斗不断推进，你会逐渐融入到游戏当中，体内勇敢的血液似乎已经被唤醒，而自己就是那个无畏的孤胆英雄！

《夏日课程：宫本光》

PS VR亮点体现：代入感强大的互动交流、温馨浪漫的游戏内容

你是一个年轻的家庭老师，学生则是一位美貌的高中女生……你的脑海中想象过这样的画面吗？喂，正经点儿！虽然你的眼前就站着一位漂亮的女高中生，而且还会偶尔作出一些略微亲密的举动让你耳根发烫，但你的身份可是老师啊！当然，你也可以想象自己是个陪读的大哥哥，这样或许感觉更加自然一些。总之，本作营造出一个非常逼真的和女生共处一室的环境，假如你是个和女生说话会害羞的腼腆小男生，那么这款游戏会非常适合你，当你在游戏中克服了脸红心跳，或许在现实中也会显得更加成熟有魅力。另外，本作还有其他两个不同女生的版本，挑选你最喜欢的那个吧。

《勇者就爱耍心机VR》

PS VR亮点体现：集合众多耐玩要素，操控直观简便，高质量中文配音

“勇者”这个系列的游戏自初代便深受玩家喜爱，它的创意非常新鲜，玩家扮演的是反派头目，用各种怪物来阻止勇者的正义讨伐之路。不过所谓的反派其实并不可憎，反而很滑稽，勇者也不是各个正义凛然，在“就义”时喊出的口号往往让人喷饭……本作的中文配音非常值得称赞，让国内玩家更容易体会游戏的幽默感；本作的视觉呈现就像是《星战》中的棋盘游戏，所有的战况都一目了然，并且操作也十分的直观简便，让游戏过程专注于策略反应，任何人都能轻松上手。除此之外，本作的游戏性也比较不错，关卡有着反复挑战的价值，怪物可以升级强化，游戏规则非常益智，还有各种角色人偶的收集要素等等。简单的“好玩”二字，就是对本作最中肯的评价。

《最终幻想15：深渊魔兽》

PS VR亮点体现：内容休闲放松，专业仿真度高，画面精良

钓鱼本来是个纯粹的休闲项目，然而现实中却并不是那么轻松就可以实现的。《最终幻想15》中的钓鱼设定非常有趣，不但过程仿真，众多奇特的种类也让人有全数收集的冲动。本次的《深渊魔兽》将游戏中的钓鱼部分独立出来，让玩家扮演自己，既有和王子的互动剧情，又可以和其他玩家在线上比较钓鱼的战果。这个游戏的画面非常漂亮，哪怕在闲暇时观看一下游戏中的景色，也会非常赏心悦目。游戏的专业度较高，玩家可以购买钓竿、卷线器、鱼饵、鱼线等钓鱼用道具，依照自己想钓上的鱼来组合使用的钓竿。如果你不喜欢各类刺激的游戏，那么本作的休闲效果将非常适合您的口味。和王子一起钓鱼这样惬意的事情，PS VR就能帮你实现。