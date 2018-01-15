《绝地求生》国服预约人数3天破500万，人气持续火爆

IT之家1月15日消息 《绝地求生》国服预约已经于1月12日正式开启，目前玩家已经可以使用QQ号登陆官网进行预约，预约过程和操作都相对简单。另外，对于预约的玩家，官方也是推出了不少的奖励。

从预约活动开启到现在，《绝地求生》国服预约人数已经突破500万，人气可以说是相当火爆。

以下为新/老兵预约活动规则：

预约活动规则：

1、未来国服内测时，所有官网预约玩家，均可获得国服绝版定制纪念T恤，每个账号限领一件；

2、未来国服内测时，邀请满3位好友的玩家可获得好友礼包，每个账号限领一份；

3、礼包将在玩家内测创建角色后48小时内直接发放到仓库；

4、所有奖励道具都无法交易。

新兵预约点此直达>>

老兵登机活动规则：

1、2018年1月12日凌晨00：00之前在steam《绝地求生》创建角色的玩家，可绑定QQ号和steam账号，登记老兵身份，享受回归服务

2、QQ和Steam账号一一对应绑定，多个steam账号需要分别绑定单独的QQ号。

3、未来所有老兵可使用绑定的QQ号免费登陆国服。

4、国服坚持打击作弊行为和外挂，被封停的账号无法进行绑定

5、请认准官网地址pubg.qq.com，从官网页面下载绑定器，不要从其他途径获取，保护自身账号安全。

老兵登机点此直达>>

另外，参与预约活动的玩家还可以通过邀请3名玩家获得游戏内眼镜（朋克）奖励。