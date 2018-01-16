开车可能被追着打，你知道这样的《孤岛惊魂5》吗

2018年已经正式到来，各家厂商的大作也要开始逐个登场，育碧旗下的开放世界FPS游戏《孤岛惊魂5》也将在3月27日同大家见面。

而在去年的《刺客信条：起源》之后，玩家们也对育碧的这款新作充满了期待，虽然此前官方公布了不少游戏相关的情报，但游戏在玩起来还有哪些和前作不一样的地方呢？GameSpot就为大家带来了他们的看法。中文字幕由游民星空字幕组提供。

你知道这样的《孤岛惊魂5》吗：

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《孤岛惊魂5》中玩家们所能看到的最大的改动，就是游戏取消了以往的爬塔开地图的设定，但这并不是意味着游戏里就没有塔楼了，仍然有一些玩家们可以去探索的高塔，但是现在玩家们要解锁地图上的迷雾，就可以通过和NPC对话等更“自然”的方式来进行，整体也将变得和传统游戏里的地图迷雾系统更加类似。而此前爬塔时需要玩家们解决的困难和谜题等会结合到一些其他的任务里。同时地面上的敌军小喽啰也会更加有侵略性，此前你可以开着车和他们擦肩而过，这一次你可能要小心被他们追杀了。

而游戏中的生态系统也是一大亮点，此前的《孤岛惊魂》系列中狩猎占据了游戏玩法中很大的部分，玩家们需要狩猎不同的动物来获取制作材料，以此来升级自己的携弹量和背包容量等等。而在《孤岛惊魂5》中，游戏仍然拥有着各式各样的野生动物，还加入了诸如奶牛之类的农畜，而且这些动物之间会自己发生冲突，给人一种，即使玩家们不在，这个世界仍然在自行运转的感觉。不过GameSpot谈到，他们在试玩中游戏没有了剥皮的功能，或许在本作中就不能制作东西了。

《孤岛惊魂5》把背景设定搬到了美国，拥有了更多的NPC和载具，那么对大家来说，这个系列游戏最吸引人的地方在哪里，你对于新作又有怎样的期待呢？在评论中谈谈你的看法，和大家一起分享吧。

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