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《使命召唤：现代战争2》重制版泄露：或4月30日发售

2018-3-17 14:06:38来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月17日消息 近日网上曝光了《使命召唤：现代战争2》重制版的消息，该游戏的的商品页面出现在了意大利亚马逊网站上。

页面上甚至还标明了重制版的发售日期，显示《使命召唤：现代战争2重制版》将于4月30日推出，网站出现了PS4/Xbox One两个版本的商品信息，售价均为19.9欧元。

由于目前官方还未公布《使命召唤：现代战争2》重制版的消息，因此这些发售日期和售价等信息有可能只是用来占位的，但重制版推出的可能性还是非常高的。

亚马逊页面地址：点击查看

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关键词：使命召唤

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