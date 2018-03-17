《使命召唤：现代战争2》重制版泄露：或4月30日发售

IT之家3月17日消息 近日网上曝光了《使命召唤：现代战争2》重制版的消息，该游戏的的商品页面出现在了意大利亚马逊网站上。
页面上甚至还标明了重制版的发售日期，显示《使命召唤：现代战争2重制版》将于4月30日推出，网站出现了PS4/Xbox One两个版本的商品信息，售价均为19.9欧元。
由于目前官方还未公布《使命召唤：现代战争2》重制版的消息，因此这些发售日期和售价等信息有可能只是用来占位的，但重制版推出的可能性还是非常高的。
亚马逊页面地址：点击查看
IT之家3月17日消息 近日网上曝光了《使命召唤：现代战争2》重制版的消息，该游戏的的商品页面出现在了意大利亚马逊网站上。
页面上甚至还标明了重制版的发售日期，显示《使命召唤：现代战争2重制版》将于4月30日推出，网站出现了PS4/Xbox One两个版本的商品信息，售价均为19.9欧元。
由于目前官方还未公布《使命召唤：现代战争2》重制版的消息，因此这些发售日期和售价等信息有可能只是用来占位的，但重制版推出的可能性还是非常高的。
亚马逊页面地址：点击查看
软媒旗下网站： IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家
软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用