《孤岛惊魂5》主线剧情能离线玩，最新真人片释出

IT之家3月17日消息 育碧在与GameSpot聊天中已经确认，《孤岛惊魂5》的主线剧情可以离线游玩。这意味着玩《孤岛惊魂5》不必是全程联网，但如果玩家想要体验游戏的合作模式与多人游戏，还是需要连接互联网的。

值得一提的是，育碧还公布了一则新的《孤岛惊魂5》真人宣传片，展示了伊甸之门成员躲避警察追捕，逼停警车抢夺枪支，进入教堂的片段。

除此之外，育碧也确认了游戏中的微交易不会影响游戏性，只是一些外观类产品。据悉，这些道具在单人模式、合作模式、多人模式中均可以显示。