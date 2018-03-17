LPL五周年之际，聊一聊我眼中的《英雄联盟》

2018年3月17日，如果你今天打开斗鱼直播的首页，第一眼就能看到英雄联盟官方赛事直播间打出的「16:00 LPL五周年庆典盛大开幕」标语。是的，《英雄联盟》从正式成立LPL职业联赛以来，已经走过了五年的时间，而这款游戏也进入到了第八个赛季。

8岁的英雄联盟在游戏史上算不上「老年派」，即便是相比CF和DNF，它也要年轻不少，更别提诸如Dota这些游戏了。但不可否认的是，英雄联盟这款游戏确实为电竞产业的发展，带来了很多不一样的东西。借LPL五周年整个话题，和大家一起来聊一聊我对于英雄联盟的一些看法。

初期是如何完成玩家积累的？

第一次接触英雄联盟这款游戏是在2011年下半年，大概S1赛季末S2赛季初的时候，彼时我刚上大学一年级。依旧清晰记得，当时宿舍里大致分为两类人，一类是CF玩家，另外一类是DNF玩家，网吧也是CF和DNF的天下。

玩英雄联盟其实是一件意料之外的事情。刚刚经历了高三一年的「煎熬」，进入到大学好似脱了缰的野马，去网吧通宵上网成为了宿舍的保留项目。有一天大家刷完箱子之后无聊，忘记了是谁提议一起玩下英雄联盟这款游戏，从那之后就开始走上了「入坑」的道路。

其实即便是已经到了S2赛季上半段，身边玩英雄联盟这款游戏的人依旧并不多，也没有那么多套路。212，射手走中路，是常见的配置，野区几乎无人光顾，也并不知道BUFF有什么作用。现在想来很好笑的是，那会自己匹配总场数300多，已经感觉是「大神」了。

但到了S2赛季后期，英雄联盟像开了挂一样，涌入了大量玩家。走在校园里，男生讨论的话题也大多与这个游戏相关。此前由于不满30级，加之英雄数量不够等等因素，一直是玩匹配，而我真正开始打排位赛，正是从S2赛季开始的。

接触排位赛之后，从个人的角度出发，对于游戏的感觉也发生了一些变化。从之前的纯属娱乐，逐渐变得更加认真起来，并且开始去看一些比赛直播和解说视频。和很多老玩家一样，我成为了WE的粉丝，直到今天，这么多年一直沿用着红色的WE头像。

回顾英雄联盟头两年的发展，其实它真正迅速得以成长发生在S2赛季。而作为一名普通的英雄联盟玩家，个人认为这款游戏最初能够吸引到大量用户加入，除了以往大家常说的入门门槛低等等因素之外，塑造明星职业俱乐部、引入直播、视频等一系列举措，都是不可忽略的因素。

以塑造明星职业俱乐部为例，当时国内是WE和iG两支俱乐部的天下，其它战队几乎难以对它们造成威胁。首先对外的比赛，两支战队都取得过出色的成绩，这一定程度上加深了玩家对二者的印象。而内战方面，二者也有来有回。

正因为如此，WE和iG都吸引到了大批粉丝，只要有这两支战队的比赛，都会产生一定的话题性，从而来让游戏本身获得更多的关注度。另外，引入直播这一渠道非常重要。

显而易见的是，引入直播后，让玩家与游戏之间不会出现明显的分割感，会进一步提升玩家的黏性。而这背后更重要的是，当一个游戏拥有足够大的用户忠诚度时，会很容易在玩家中产生自发传播的效果，这对于一款游戏初期吸引新玩家进入而言，无疑是非常重要的一个途径。

另外，英雄联盟的火热多多少少离不开诸如小智、JY等等这些早期做游戏解说视频的人。首先当时在这款游戏尚未开发出各种套路的时候，他们的解说确实能让很多玩家学到一些技巧。

而且有一个很有意思的事情是，很多人之前可能不玩英雄联盟这款游戏，但他（她）却会去看一些与英雄联盟相关的解说视频。久而久之，也就成为其中的一员了。

总结英雄联盟早期能够迅速成长的原因，在游戏本身设定外，通过打造明星俱乐部、引入直播、视频解说等等途径，让它获得了非常好的传播效果和玩家忠诚度，这些因素都是不可忽略的。

高光的S3~S4赛季

根据之前福布斯的报道，早在2012年7月份，英雄联盟就已经成为全球玩家最多的PC游戏。如何将这些数量庞大的玩家牢牢的抓住，无疑是拳头公司需要去考虑的一件事情。

而无论是传统体育也好，电子竞技也罢，建立一套完整且富有竞争力的赛事体系，已经被被验证是一条可行的道路。

2013年3月16日，英雄联盟全球同时在线超过500万的同时，LPL英雄联盟职业联赛成立，其也在中国正式进入电竞职业化阶段。那一年，英雄联盟迎来了第三个赛季。

有一种观点认为，英雄联盟巅峰的时期是S3~S4赛季。其实更准确来讲，S3赛季是真正让这款游戏开始火遍全球的一个赛季。

那一年韩国队伍SKT T1第一次拿到了世界总冠军，Faker也开启了传奇中单之路，而LPL战队皇族屈居亚军。可惜的是，当年大哥Gogoing带领的OMG被皇族淘汰，止步于八强。

根据官方给出的数据显示，S3赛季英雄联盟全球总决赛全程观看比赛人数超过3200万，成为当时全球关注度最高的电子竞技比赛。而时隔一年之后的S4全球总决赛，这个数字又一次被刷新，让让英雄联盟更进一步。

▲图片来自英雄联盟官网

整个总决赛期间超过2700万人收看，这也让其正式成为2014年最多人观看的电竞项目。尤其是在最后SSW击败SH皇族那场比赛，吸引了超过1120万人收看，不仅大幅领先S3全球总决赛，也创造了新的电竞世界纪录。

同时数据显示，在SSW与SH皇族的决战期间，平均在线观看时间为67分钟，大大超过S3赛季的42分钟。但可惜的是，SH皇族再一次输给了韩国战队，第二次拿到亚军奖杯。

值得一提的是，虽然OMG战队再一次无缘最后的决赛，但系列赛中却创造了诸多经典的画面。比如3-0零封NWS战队，再比如基地50滴血翻盘Fnatic战队。

还有一件事情可以佐证S4赛季英雄联盟处于巅峰的是，S4赛季排位重置之后，当时刚刚改名的斗鱼发起了一项「英雄联盟王者之路，斗鱼TV全程见证」的活动。活动内容大致是，限定时间内，如果你在斗鱼TV独家直播冲上电信一区艾欧尼亚最强王者，就可以领到奖金。

于是那段时间里，第一高端排位出现了大批斗鱼TV·XXX的ID。至于斗鱼后来是如何发展起来的我们不去做过多讨论，但一个事实是，我当时确实是从YY游戏主播那里看到高端局比赛有很多上述ID出现，才开始关注斗鱼直播的。

效仿NBA来保持热度

英雄联盟是不是已经开始衰落了？如果你是一名英雄联盟玩家或者关注这款游戏，那么对于这个问题一定并不陌生。其实我第一次看到这句话是在2016年上半年，大概大学毕业半年多之后。

当时对于这句话我并不认同，因为那段时间我身边很多人依旧在玩这个游戏。如今想来，可能也是刚刚入职，在实习生身份的掩护下，工作强度和压力并没有那么大，所以还能抽空一起去开黑。

但从2016年下半年开始，一切都开始改变了。以我个人的经历来讲，确实没有时间花费在时间上了，那个赛季排位赛加起来打了30多场，S7赛季更是连定位赛都没有打完。而S8赛季开始到现在，也只是刚打完定位赛。

坦率来讲，上班之后没有多余精力放在游戏上是一个客观存在的事实，还有一个原因是，曾经一起玩游戏的小伙伴玩的人很少了。即便今天（3月17日）是周六，但打开游戏列表后却发现没有一个好友在线。

其实这个英雄联盟也好，王者荣耀也罢，当你已经走过了初期以新鲜感作为驱动力来进行游戏的阶段，会发现其实很多时候自己懒得玩，只有几个朋友相约开黑的时候，才能提得起兴趣。

像英雄联盟这样，一次，两次，三次……每次打开游戏都发现好友列表是灰色的时候，慢慢的也就懒得打开游戏了。不过一个可能听起来很奇怪的事情是，虽然我自己现在不怎么玩，但却会经常看英雄联盟的直播。

当然，除了能够切身体会身边玩英雄联盟的人越来越少，相关数据也证明其在玩家中的热度在下滑。根据顺网网吧热度榜给出的数据显示2016年12个月英雄联盟的平均热力值为月均5.23亿次，而2017年这一数据为3.71亿次，同比下降了40%。

可以说，无论是从客观数据，还是作为一名英雄联盟玩家的切身感受，相比前几个赛季，英雄联盟热度确实有着一定程度上的下滑。当然，官方对于英雄联盟所处的现状应该更为了解，也在不断做出一些新的尝试。

比如2017年4月份，英雄联盟宣布进行改革，大致的内容同是采用类似于NBA比赛一样的「联盟化」和「主客场」形式，来推动所有俱乐部拥有自己的主场城市。

对于此次改革，简单来讲，可能官方最终想要通过地域支持的方式，来进一步巩固玩家的忠实度，从而最大限度上防止玩家流失。至于未来事情是否会向着理想的状态发展我们不得而知，但这样的思路是值得其它游戏的运营者去学习的。

为电竞行业带来了什么？

无论从玩家基数、还是盈利能力等等各方面去考虑，英雄联盟都称得上是一款足够成功的游戏。而除了以上我们提到的这些，其实它对于电竞行业的发展也起到很大的推动的作用。

首先需要承认的是，类似于LPL联赛这样的机制并不是英雄联盟的独创，但是从全球总决赛，到季中邀请赛，再从职业联赛，到网吧联赛、高校联赛等等各级别大大小小的比赛，可以说在电竞赛事的推动和完整性上，目前为止没有哪款游戏比它做的更好。

而英雄联盟不同级别的赛事设立，对于电子竞技的发展显然将起到很好的推动作用，也为很多对电子竞技感兴趣的玩家提供了可以展示自己才华的机会。当然，更重要的是，它在赛事方面的探索，也为以后电竞行业在赛事方面的规划和布局提供了参考。

另外，英雄联盟的火热离不开直播平台的助推，同时很多以游戏为主要内容的直播平台得以迅速壮大，也同样得益于英雄联盟大量的关注度。而大批英雄联盟主播的走红，也一定程度上带动了更多普通玩家从事到了游戏直播中，从某种角度来说，也让直播变得被更多人所认可。

从S1赛季一直走到今天，英雄联盟这款游戏已经创造了太多电竞记录。虽然像我们前边提到的一样，它的热度正在降低，但事实是，其依旧是全球范围内玩家数量最多的一款游戏。

即便是现在《绝对求生》非常火爆，但想要在短时间内将英雄联盟搬倒，几乎是一件不可能完成的事情。至于未来如何，或许还得由时间去检验了。

最后想说的是，之所以在文章中没有过多去谈论为什么其热度会降低这个话题，理性来讲，是因为从版本改动到赛事运营等等这些和游戏本身相关的事情，拳头和腾讯已经做的足够好了，你很难再找出比英雄联盟运营体系还出色的游戏。

电竞行业想要继续发展，一定是需要新的具有竞争力的游戏出现，来保证其持续稳定的发展下去，如果一直没有新的挑战者出现，这对于整个行业的发展，可能也并不是一件好事儿。

而更早出来的游戏，比如英雄联盟，可能它各方面已经做的非常成熟了，也很难去找到全新的突破。首先需要做的是牢牢抓住自己现有的那批玩家，同时尽可能吸引到更多新玩家的加入，当然，这一点实现起来要比初期难得多。