SXSW 2018汇总：《绝地求生》、《塞尔达传说：荒野之息》成大赢家

在2018年的SXSW Gaming游戏展现场，《绝地求生》表现惊艳，一举将“杰出多人游戏奖”、“年度热门游戏奖”和“年度电竞游戏”三项大奖收归囊中；而《塞尔达传说：荒野之息》同样收获颇丰，斩获“年度SXSW游戏”、“杰出设计奖”和“杰出主机游戏”三项含金量很高的奖项。

SXSW是英文South By Southwest（西南边的南边，这是德州的地理位置）的简写。SXSW或许对于国内来说相对陌生，但在美国拥有极高的知名度，它是每年在得克萨斯州奥斯汀举办的以电影、交互式多媒体和音乐为主题的艺术节，你可以在这里享受音乐，观看最新的电影，体验最潮流的数码产品，也可以同技术大牛们讨论大数据、太空探索、基因测序这些前言概念，总之一句话：时下全世界流行的一切无所不有，当然也包括这个时代最受年轻人喜爱的电子游戏。

详细获奖名单：

年度SXSW游戏：《塞尔达传说：荒野之息》

年度手机游戏：《火焰纹章：英雄》

年度桌游：《幽港迷城（Gloomhaven）》

年度VR游戏：《生化危机7》

年度电竞游戏：《绝地求生》

年度热门游戏：《绝地求生》

玩家声音奖：《Battlesloths 2025: The Great Pizza War》

玩家声音奖-VR：《SUPERHOT VR》

玩家声音-桌游：《Sol: Last Days of a Star》

玩家声音奖-手游：《小泡泡（Tiny Bubbles）》

Matthew Crump文化创新奖：《心动文学俱乐部！》

杰出叙事游戏奖：《艾迪芬奇的记忆》

杰出设计奖：《塞尔达传说：荒野之息》

杰出主机游戏：《塞尔达传说：荒野之息》

最具实践性的社区资助游戏：《林中之夜（Night in the Woods）》

最具潜力新知识产权奖：《地平线：黎明时分》

杰出多人游戏：《绝地求生》

融合卓越奖：《星球大战：前线2》

卓越艺术奖：《茶杯头》

优秀动画奖：《茶杯头》

杰出视觉成就奖：《地平线：黎明时分》

优秀音乐乐谱：《尼尔：机械纪元》

杰出技术成就奖：《尼尔：机械纪元》

SFX奖：《超级马里奥：奥德赛》