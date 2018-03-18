“掘地求升”速通记录再刷新：1分39秒

IT之家3月18日消息 《和班尼特福迪一起攻克难关》（掘地求升）是一款由Bennett Foddy制作发行的趣味休闲游戏。游戏中玩家需要操作一个半身处在罐子里的人进行攀登，只要稍有不慎就会回到原来的地方。

相信玩过这款游戏的小伙伴都被虐得不轻了。不过，对于“另一个世界”的人来说，不断突破通关记录似乎才是他们的乐趣。

日前，Lumonen的通关纪录（1分53秒）再次被打破，YouTube用户Rengj Rengj上传了这款游戏的最新通关视频，创下了1分39秒的新纪录。