AMD为玩家成立ReSX项目组，专门优化《绝地求生》等游戏

IT之家3月18日消息，当前PC的硬件能力比较前几年已经有了很大的进步，但不少玩家表示为啥的强悍的硬件玩起游戏来还是卡呢？这其中很大一部分原因应该来自驱动程序，驱动程序就像是硬件与软件之间的桥梁，只有驱动优化到位，游戏才能调用起强悍的硬件，发挥出最流畅的游戏表现。

据外媒报道，为了照顾玩家的游戏体验，AMD Radeon软件事业部最近成立了一个名为“Project ReSX”的特殊项目小组，他们的工作是针对全球流行的PC游戏进行显卡性能优化。

该小组将会与游戏开发商合作，为游戏提出优化建议，并派遣工程师与开发公司一起现场工作，调试驱动程序，优化游戏组件以提高性能。

▲Radeon Software Adrenalin Edition 18.3.1版驱动就包含了Project ReSX所做的优化和改进，经过游戏对比用户发现新驱动相比旧驱动的提升非常明显（以RX 580为例）：

《绝地求生》的平均帧率比17.12.1版驱动提升了11%；

《守望先锋》的平均帧率比17.12.1版驱动提升了3%，

《刀塔2》的平均帧率比比17.12.1版驱动提升了6%。

另外新版的驱动程序（18.3.1）相对旧版（17.12.1）更大限度地减少了输入延迟，让FPS类游戏能够有更好的表现。