《王者荣耀》契约之战新模式公布：一人玩俩英雄

IT之家3月19日消息 此前，《王者荣耀》曾经在体验服上线过庞统这个英雄，相较于目前已经上线的英雄，庞统的操作模式非常复杂，傀儡模式的玩法相当于在两个英雄之间切换。由于操作成本太高，庞统至今未在正式服上线。

不过，昨天晚上，《王者荣耀》公布的“契约之战”新模式真的让一个玩家操控两个英雄。

IT之家了解到，新模式系统会让玩家从随机的50个英雄中选择两个，然后分别配置铭文搭配以及召唤师技能。进入游戏之后，玩家主控第一个选择的英雄，另一个则契约备用。

当玩家想要切换英雄时，点击技能按钮区域的“契约召唤”即可实时进行切换，并且切换没有延时。需要注意的是，这个和其他技能一样，具有冷却时间，冷却时间为20秒。

同时，建立契约的两名英雄共享血量百分比，举个例子就是30%血量的貂蝉只能召唤到30%血量的吕布。而技能冷却方面，两个英雄的技能则是独立的，玩家可以把貂蝉的大招和吕布的大招叠在一起。经验与金钱方面，两个英雄是共享的，比如说吕布去打小龙获得了300经验，那么貂蝉会坐享其成，也得到300经验。

平衡性方面，模式中所有人都会新增平衡BUFF，增加一定韧性，降低一定输出。同时战场上金钱，经验会适当调整，战场节奏也更快。