内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >游戏之家>游戏快报

《王者荣耀》契约之战新模式公布：一人玩俩英雄

2018-3-19 23:32:17来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家3月19日消息 此前，《王者荣耀》曾经在体验服上线过庞统这个英雄，相较于目前已经上线的英雄，庞统的操作模式非常复杂，傀儡模式的玩法相当于在两个英雄之间切换。由于操作成本太高，庞统至今未在正式服上线。

不过，昨天晚上，《王者荣耀》公布的“契约之战”新模式真的让一个玩家操控两个英雄。

IT之家了解到，新模式系统会让玩家从随机的50个英雄中选择两个，然后分别配置铭文搭配以及召唤师技能。进入游戏之后，玩家主控第一个选择的英雄，另一个则契约备用。

当玩家想要切换英雄时，点击技能按钮区域的“契约召唤”即可实时进行切换，并且切换没有延时。需要注意的是，这个和其他技能一样，具有冷却时间，冷却时间为20秒。

同时，建立契约的两名英雄共享血量百分比，举个例子就是30%血量的貂蝉只能召唤到30%血量的吕布。而技能冷却方面，两个英雄的技能则是独立的，玩家可以把貂蝉的大招和吕布的大招叠在一起。经验与金钱方面，两个英雄是共享的，比如说吕布去打小龙获得了300经验，那么貂蝉会坐享其成，也得到300经验。

平衡性方面，模式中所有人都会新增平衡BUFF，增加一定韧性，降低一定输出。同时战场上金钱，经验会适当调整，战场节奏也更快。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：王者荣耀

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10