网易《荒野行动》大更新：机瞄、新枪……

IT之家3月20日消息 今天，《荒野行动》官方提前公布了游戏的更新内容，其中PC版将于明天（21日）推送更新，手机版将于后天（22日）上线，更新内容包括新枪、机瞄、潜水等。

以下为详细的更新内容：

【全新体验】

为了提升游戏品质、丰富战斗体验，此次更新，将会有以下全新制作的内容。有没有您所期待的游戏体验呢？

1、机瞄：

M860与Uzi率先支持机瞄，试试更具真实感的射击体验吧

之后，我们将会逐步为更多的枪械添加机瞄，敬请期待

2、潜水、水面效果优化：

游泳时可以潜入水下，穿越河流水域时，探索水下的新世界吧

可以射击潜入水下的敌人，但子弹在水下的伤害会有较大幅度的衰减

潜水时的游泳速度会比在水面时提升10%，方便快速穿越

配合潜泳，增加了呼吸值系统，潜水时会消耗呼吸值，不能一直躲藏在水下哦

水面的表现效果进行了优化，带有透明效果，可看到水下的角色，后续会进一步优化

3、新枪械M88C

新增了霰弹枪M88C，火力强大，近距决战时给敌人带来巨大的震慑

该枪可以使用红点瞄准镜，还有特殊的技巧，高效扩大载弹容量，快来试试吧

【游戏性优化】

针对玩家关心的问题，我们对游戏中的众多细节进行了优化，以提升游戏体验。

1、手雷优化：

增加了手雷的伤害范围，并提升了手雷出手时的速度

轨迹曲线显示更加完整，更清晰的感受到手雷的物理飞行轨迹

对躲在房屋内、掩体后的敌人，用手雷给他们带来强力的压制吧

2、枪械平衡调整：

a）增加了毛瑟狙击枪的伤害，中远程作战时更具威力

b）略微增加了步枪在中远距离的伤害衰减

c）弩可以配备2倍与4倍瞄准镜，攻击距离增加到原来的1.5倍

d）95式专属扩容弹股上线，地图与空投中都会出现，最多支持扩容35发！

3、探头优化：

针对探头操作，进行了诸项细节优化，提升探头时的体验：

a）增加了探头移动的动作，更具真实感

b）优化了探头时候的视野显示

c）增加了探头的操作方式，可分别自定义左右探头的位置

d）优化了探头后移动、吃药、镜头的逻辑

4、战斗表现细节优化：

为了提升战斗细节表现的品质，做了如下几项优化工作：

a）持枪状态下，靠近墙壁时，会自动收起枪械

b）新增了载具加速时候的音效与特效

c）翻窗时的检测范围进行了调整，更符合直观感受

d）玩家击倒敌人时，如果队友补刀，则判定为自己击败敌人，而不是队友击败敌人

e）优化了战斗结算页面，添加队友为好友，举报不良行为，为队友点赞，会更加便捷

5、休闲玩法：50V50对决模式

休闲玩法新增50V50对决模式，暂时替代狙击大作战玩法

该模式可单人进入，也可组队进入，进入后会随机分为红方和蓝方

不用再开房间了，与好友一起来场激烈的对决吧

我们正在迭代狙击大作战玩法，以优化节奏、提升体验。待优化完成后，将与玩家再次见面

【平台功能优化】

我们对社交、排行榜等平台功能进行了优化，更贴近玩家的使用习惯。

1、好友、聊天优化：

好友推荐新增了性别筛选功能

附近的人新增了性别筛选功能

新增“广场”频道，使用普通对讲机或精良对讲机发言，你的声音会被更多荒野精英听见！

2、新增LBS排行榜称号：

新增LBS排行榜称号，目前仅包括各类枪械、枪械皮肤与时尚值的排行榜称号

各地区的周榜中前5名的玩家可获得对应称号，称号每周一统一刷新

称号可以在个人空间中选择展示，秀出你的实力！

3、观战优化：

可以在个人空间用赞赏值兑换钻石礼包等物品

对观战弹幕的体验进行了优化

【其他优化】

除上述内容外，我们还做了以下这些调整：

1、如果玩家拥有喷漆，进入游戏后会按顺序默认配置到快捷栏中,使用更加便捷

2、战绩新增子页：最近战役，可查看最近10场战斗的详情及队友情况

3、商城推出“蛟龙突击队”官方同名时装：勇者无畏，强者无敌

4、典藏外观礼包，M27首款橙色皮肤：浴火重生，毛瑟狙击枪：剑龙出鞘、深渊骑士，诸多珍稀外观，限时钜惠价60点券

5、毛瑟狙击枪：剑龙出鞘、蛇皮走位系列紫色皮肤上架商城，可用钻石或点券方式获取，欢迎抢先体验

6、商城推出学生时代、波斯猫等时装，部分时装支持钻石或点券方式获取

【反外挂和性能优化】

针对最新的开挂行为，强化了打击方式

1、强化了对透视外挂的检测和打击

2、ios系统使用特定app，通过进入虚拟环境的方式开挂，对这一问题进行了修复

3、进一步强化了对遁地外挂的检测

同时，持续性的针对移动端设备进行性能优化工作

4、针对已发现的卡顿现象，进行持续优化工作

5、针对ipad air、mini等部分机型进行了相应的优化工作

6、针对部分新发现的机型，出现头发、皮肤等美术资源显示错误，进行了优化

7、针对iOS 11.3beta版部分资源显示异常的问题进行了优化

另外，新版本也对部分bug进行了修复，修复内容如下：

1、修复了吉普车和M4A1的皮肤不能同时装备的问题

2、修复了时装红眼特效残留的问题

3、修复商城里部分帽子不能正常显示的问题

4、修复了好友聊天按键点击后没有正常跳转到对应好友的问题

5、修复了观战时无法正常显示开镜状态的问题

6、修复了已经购买推荐搭配后仍然显示该搭配的问题

7、修复了新疾跑模式下小范围移动时无法快跑的问题

8、修复了好友聊天栏里的离线好友排序不正确的问题

9、修复了镜头盲区设置为0后无法转动视角的问题

10、修复了左手开火设置为开镜开启时，开镜后左手射击键出现有所延迟的问题

11、修复了开镜情况下站在家具上跳跃可以使镜头穿过天花板的问题

12、修复了个人空间数据刷新不及时的问题

13、修复了近期匹配邀请按钮失效的问题

14、修复了某些极端情况下无法退出搭建帐篷动作的问题

15、修复了某些情况下队友同时回收帐篷能多得一个帐篷的问题

16、修复了靶场里陌生人聊天列表显示不全的问题

17、修复了断线重连后场景里会残留一个队友模型的问题

18、修复了某些情况下观战脚步声不正确的问题

19、修复了频繁开关瞄准镜后自由视角显示不正确的问题

20、修复了某些情况下打开不了武器界面的问题