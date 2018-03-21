古剑奇谭三新场景公布：天鹿城

IT之家3月21日消息 IT之家此前报道《古剑奇谭三》游戏制作组公布了该游戏中一座游戏中不少重要剧情发生地，鲜花如锦、姝丽芳姿的城镇——鄢陵。

近日，制作组又有更多信息公布。游戏制作组称，魔域之中，数千年前，辟邪族建起了一座宏伟的城池。此次公布的场景，正是这座依山倚海的王城——天鹿城。一同登场的，还有天鹿城敏慧秀雅的王妃，以及另一位强悍可靠的王族战士。

天鹿城

在《古剑奇谭》的世界中，天、地、人三界的所在被称为“常世”，而与常世相反的巨大空间则是“魔域”。

魔域中不独有魔，不少妖类和兽类也在其中繁衍生息，只是因为常世各族对那里所知极少，才有了这种简单笼统的叫法。

无论常世还是魔域之中，都存在着许多大大小小的空间。这些空间的风貌各异，时间流速或是相同、相近，也或是相差甚远。

▲天鹿城场景概念图之一

▲天鹿城场景概念图之二

▲天鹿城场景截图之一

▲天鹿城场景截图之二

▲天鹿城场景截图之三

▲天鹿城场景截图之四

▲天鹿城场景截图之五

▲天鹿城场景截图之六

▲天鹿城场景截图之七

相传在天鹿城下方深处，有一个天然形成的巨大空间通道，其间充斥着清浊二气交汇而产生的混沌之气。

辟邪当年选择在此建城，目的之一便是镇守这条通路。

虽然并不是所有的魔都觊觎常世，但魔域比常世更加广大，即使只有万分之一的魔经由混沌通道进入三界，也会引发清浊失衡、空间紊乱，后果不可预估。

霓商

霓商出身于辟邪王族旁支，因自身家族相对而言并不以战力见长，所以她给予丈夫玄戈最大的辅助是在政务方面。但若有战事，她也绝不会仅是任由保护，辟邪全族皆战，战场之上从无畏怯。

结缡数年，霓商与玄戈恩爱甚笃，从当初天真懵懂的少女已经长成为真正的万民所倚的王妃。

她的性情外柔内刚，不乏杀伐果决的一面，对丈夫与儿女却是始终如一的温柔。

由于霓商的出身在某些王族看来不够显赫，她和玄戈的婚事当初便受到来自王族内部的反对。玄戈力排众议完婚，被守旧派视为变古乱常之举。也幸有夫妻之间彼此支持，这些年来从未相负。

羽林

羽林是玄戈所倚重的辟邪王族战士之一。和桀骜的岚相不同，他在战斗之外性格称得上温和，甚至有些散漫随性，样貌看起来虽然粗犷，实际上却心细如发，也因此他时常被玄戈交付一些需要小心谨慎又不乏战力的任务。

要论天鹿城中有异性缘的男性，羽林的排名大概可以很靠前，性格温柔又不呆板，让他很能讨得女孩子的欢心，他自己也是乐在其中。