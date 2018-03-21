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英国游戏零售商曝《暗黑3》登陆Switch，售价高达425元

2018-3-21 20:56:14来源：网易作者：爱玩网责编：仲平评论：

尽管暴雪嘴上说着“我们不要，我们没有，暗黑3不登陆Switch，我们啥也不知道”，但对于早已熟稔暴雪营销操作的粉丝们来说，暴雪的“辟谣”丝毫不能打消粉丝们对于暗黑3登陆Switch的期待。而暗黑3登陆Switch这件“谣传”却正在变得有鼻子有眼，简直呼之欲出。

近日，我们发现英国的零售商 Coolshop 在他们的网站上悄悄上架了《暗黑破坏神3》的Switch版。

根据该站的商品信息来看，暗黑3 Switch版正如之前 Eurogamer爆料的那样，早已悄悄进入开发流程，甚至制作进度已经接近尾声，连定价都已完成。不过47.95英镑，相当于425元的价格可能有些过高了，不知道未来是否还有调整。

和之前预期的差不多，Switch版的暗黑3在初期可能不包含《夺魂之镰》的资料片和死灵法师的扩展包，也就是说应该只有野蛮人、法师、巫医、猎魔人、武僧五个职业。

当然，尽管Coolshop上架了暗黑3的Switch版，但目前仍无法购买，显示为“库存不足”。

根据目前的情势判断，暗黑3登陆Switch是大概率存在的，不过暴雪和任天堂的营销套路风格迥然，可能在E3之前，我们都很难在两大官方口中套出什么有用的信息，而今年的几大游戏盛会，则皆有可能成为暴雪游戏宣布进攻主机平台的绝佳时机。

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关键词：暗黑3Switch

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