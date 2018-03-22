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《堡垒之夜》2月份收入达1.26亿美元，超越《绝地求生》

2018-3-22 7:41:10来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月22日消息 根据游戏分析公司Superdata Research的数据显示，Epic Games的《堡垒之夜》通过内购在2月份获得了1.26亿美元的收入，首次超过了竞争对手《绝地求生：大逃杀》的月收入。

尽管《堡垒之夜》借鉴了《绝地求生：大逃杀》的玩法，但其相比对手有几个关键优势。首先，《堡垒之夜》是免费的。尽管《绝地求生：大逃杀》在2月份的收入也达到了1.03亿美元，但其中大部分是通过一次性以30美元在Steam购买该游戏获得的。而《堡垒之夜》则通过内购赚取绝大多数收入，其中大部分为高级人物皮肤和表情等产品，讲到这个，这也是《堡垒之夜》的另外一个优势，那就是允许玩家购买皮肤。

《堡垒之夜》的另一个优势是其多平台可访问性，这款游戏去年同时在PS4，Xbox One和PC上推出，本月还推出了iOS测试版，仅仅过去一周时间，移动分析公司SensorTower估计Epic已经从iOS版获得了150万美元的收入。

Superdata Research在其博客文章中写道：“《堡垒之夜》的学习曲线也更加简单，并且其卡通造型更加适合孩子。这些因素相结合，使《堡垒之夜》成为一个真正的社会现象，最近移动版的发布也吸引了年轻玩家。另外，在《绝地求生：大逃杀》中作弊仍然猖獗，蓝洞被迫花费资源来对抗这个问题，而不是创造新的内容和打磨核心游戏玩法。”

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关键词：堡垒之夜绝地求生

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